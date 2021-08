Djokovic va por el Grand Slam y Osaka a revalidar el título en el US Open

Escucha esta nota aquí

El serbio Novak Djokovic parte como el gran favorito a ganar el Abierto de Estados Unidos y de esa manera completar el Gran Slam en un año calendario, mientras que la japonesa Naomi Osaka buscará revalidar el título en Flushing Meadows.

Los latinoamericanos, encabezados por el argentino Diego Schwartzman (14 del ránking mundial), no despiertan grandes esperanzas, pese a las ausencias de figuras como el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el austriaco Dominc Thiem, ganador del US Open en 2020.

Djokovic intentará convertirse en el primer hombre en ganar los cuatro torneos más importantes en un año calendario en 52 años y convertirse en el máximo ganador de títulos de Grand Slam en la historia, ya que acumula 20 al igular que Federer y Rafa Nadal.

Desde Rod Laver en 1969 ningún hombre ha logrado completar en Grand Slam y 'Nole' tiene la oportunidad de definitivamente grabar su nombre en la historia del tenis en este 2021.

"Sé la gran oportunidad que tengo frente a mí", dijo el serbio. "Estoy muy motivado para jugar mi mejor tenis. Estoy muy inspirado y motivado por eso".

Cinco antiguos campeones no estarán en su camino ya que por diversas lesiones se dieron de baja Federer, el también suizo Stan Wawrinka, Nadal, Thiem y el argentino Juan Martín del Potro.

Sin embargo, deberá cuidarse de la nueva generación del tenis masculino que integran el ruso Daniil Medvedev, segundo clasificado, el griego Stefanos Tsitsipas, tercero, y el campeón olímpico y cuarto sembrado, el alemán Alexander Zverev, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati y del oro en Tokio-2020.

Djokovic fue expulsado el año pasado del US Open por golpear una pelota que accidentalmente le dio en la garganta a un oficial de línea.

La estrella serbia, de 34 años, no ha perdido un partido de Grand Slam este año, venciendo a Medvedev en la final del Abierto de Australia, a Tsitsipas en Roland Garros y al italiano Matteo Berrettini en Wimbledon.

En su carrera, Djokovic ha ganado nueve Abiertos de Australia, seis Wimbledon, dos Roland Garros y tres Abiertos de Estados Unidos, en 2011, 2015 y 2018.

'Nole' llega al US Open sin haber jugado desde que perdió el partido por la medalla de bronce en los Juegos de Tokio-2020 frente al español Carreño.

Los 'Tres Grandes', Federer, Nadal y Djokovic han ganado 60 de los últimos 72 torneos de Grand Slam.

- Osaka por el bicampeonato -

Naomi Osaka sale a las canchas duras de Flushing Meadows, Nueva York, en busca de su tercer título de US Open (ganó en 2018 y 2020) y revalidar la victoria del año pasado.

La japonesa, que ha confesado problemas emocionales en los últimos meses, jugará bajo presión de la australiana Ashleigh Barty, primera del ránking y ganadora este año en Wimbledon.

Lo que es incierto es si Nueva York verá a Osaka redescubrir la forma dominante que la vio ganar antes de su colapso emocional.

La estrella japonesa de 23 años encendió la llama olímpica de Tokio-2020, pero solo ha jugado dos partidos desde entonces.

"Sé que no he jugado tantos partidos. Sé que ni siquiera he llegado a cuartos de final", dijo Osaka. "En realidad, me siento bastante feliz con cómo estoy jugando...".

Osaka se retiró de Roland Garros después de ser multada por no hablar con los reporteros tras su primer partido, diciendo que perjudicaba su salud mental.

Luego se saltó Wimbledon, pero habló con los medios después de los partidos en el WTA 1000 de Cincinnati.

Osaka ganó el US Open del año pasado al derrotar en la final a Victoria Azarenka.

La japonesa iniciará la defensa de su título contra la checa Marie Bouzkova.

Barty, en su 83ª semana consecutiva en la cima del ranking mundial, ha ganado en Wimbledon y Cincinnati en 2021 y llegó a 13 títulos en su carrera.

- Grupos latinoamericano y español -

Además del 'Peque' Schwartzman, el grupo latinoamericano estará integrado por sus compatriotas Federico Delbonis, Federico Coria, Guido Pella y Facundo Bagnis, el chileno Cristian Garín, el uruguayo Pablo Cuevas y el brasileño Thiago Monteiro.

También con escasas posibilidades, el representativo femenino de la región tendrá entre sus principales raquetas a la argentina Nadia Podoroska y a la colombiana Camila Osorio.

Sin Rafa Nadal, la 'Armada española' carece de grandes chances de llegar a buen puerto. El buque insignia quedó a cargo de Pablo Carreño, mientras que entre las mujeres sobresale la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, novena sembrada.

