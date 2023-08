Djokovic y Swiatek avanzan a toda velocidad en el US Open

En su segunda aparición en la pista central de Nueva York, Djokovic pasó el rodillo ante el español Bernabé Zapata, número 76 de la ATP, hasta imponerse por 6-4, 6-1 y 6-1.



'Nole', que tiene garantizado volver a la cima de la ATP al final del torneo, puso pie en tercera ronda del Grand Slam estadounidense por 17º ocasión en su carrera.



El astro serbio enfrentará por un puesto en los octavos de final a su compatriota Laslo Djere, 38 del ranking mundial.



Bajo un fuerte calor y humedad, Djokovic superó unos primeros amagos de resistencia de Zapata, que perdió sus dos oportunidades de quiebre en el primer set, y luego apretó el acelerador hasta embolsarse 13 de los últimos 15 juegos.



"No empecé muy bien el partido, pero en el segundo y tercer sets subí mi nivel dos o tres peldaños", señaló el serbio, que apenas ha concedido diez juegos entre el choque del miércoles y el debut del lunes ante Alexandre Müller.



"Aún puedo jugar mejor que eso (...) Todavía me muevo bastante bien para ser tan viejo", bromeó el tenista de Belgrado, de 36 años.



Tras un año de ausencia por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, Djokovic está decidido a destronar en Nueva York a otro español, Carlos Alcaraz, y alargar su récord de 23 trofeos de Grand Slam.



- El brillante retorno de Wozniacki -

Iga Swiatek, la campeona de la pasada edición, se deshizo en su turno de la australiana Daria Saville por 6-3 y 6-4.



La polaca, con cuatro títulos grandes a sus 22 años, aspira a convertirse en la primera tenista que defiende con éxito su corona del US Open desde que Serena Williams acaparara un triplete entre 2012 y 2014.



La joya de Varsovia enfrentará el viernes a la eslovena Kaja Juvan por un puesto en octavos.



Por su parte la estadounidense Coco Gauff, de 19 años salió victoriosa de un duelo con otra de las grandes joyas del futuro, la rusa Mirra Andreeva, de 16, por 6-3 y 6-2.



En la sesión nocturna, Nueva York disfrutó de otro capítulo del retorno de cuento de hadas de la danesa Caroline Wozniacki, que esta vez fue capaz de batir a la checa Petra Kvitova, la campeona del pasado WTA 1000 de Miami.



La danesa, de vuelta a las canchas desde agosto tras dar a luz dos veces, venció a la undécima sembrada por 7-5 y 7-6 (7/5) entre la ovación de la pista central de Nueva York, la mayor del mundo.



"Es un sueño hecho realidad. Si me hubieran preguntado hace tres años, habría dicho: 'Nunca volveré a jugar en esta pista'. Pero estar de vuelta y vencer a la número 11 del mundo se siente muy, muy especial", agradeció la ex número uno mundial.