¿Dónde están las estrellas? El Abierto de Australia pierde a sus figuras

Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Ashleigh Barty, Naomi Osaka... Sus rostros son fáciles de ver por Melbourne en los carteles promocionales del Abierto de Australia pero no en el Grand Slam, huérfano de muchas figuras.



"El páramo de los favoritos", titulaba el programa especializado The Tennis Podcast su episodio publicado el sábado de madrugada, pocos minutos después de la eliminación a manos del ruso Medvedev, el finalista de las últimas dos ediciones.



El cartel del primer Grand Slam del año ya venía cojo de antemano: las retiradas de leyendas como Roger Federer, Serena Williams o la australiana Barty, las lesiones de Carlos Alcaraz o Kyrgios y el embarazo de Osaka restaron brillo al cuadro.



Y en las primeras rondas cayeron unos cuantos más: el campeón vigente Nadal, el finalista de las dos últimas ediciones Medvedev, los carismáticos estadounidenses Taylor Fritz o Frances Tiafoe o los segundos sembrados masculino y femenino, el noruego Casper Ruud y la tunecina Ons Jabeur.



Por primera vez desde 2006, el Grand Slam australiano no cuenta con ninguno de los vigentes finalistas del cuadro masculino en octavos de final. Además, solo la mitad de los diez primeros cabezas de serie llegaron a esa ronda.



Junto a la Rod Laver Arena, el estadio principal del Melbourne Park, no son pocos los aficionados que paran a tomarse una fotografía con un cartel de Nadal, heroico vencedor de la última edición del Grand Slam.



"Definitivamente hay un cierto vacío. A los aficionados del tenis en Australia nos encanta ver los grandes nombres y, cuando están fuera, le resta un poco al torneo", dice Rob Duff, después de retratar a su hijo junto a la imagen del español.



"Pero hay un grupo llegando que definitivamente van a traer aficionados al deporte también. Hay muchos jóvenes que van a desafiar a los tres grandes", añade en referencia a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.



De hecho, este Abierto de Australia es el primer Grand Slam desde la retirada del maestro suizo, aunque este ya se había ausentado de Melbourne en las anteriores dos ediciones.



- Crear nuevas personalidades -

Conscientes de la necesidad de crear nuevas figuras, las principales organizaciones del circuito profesional masculino y femenino se aliaron con Netflix para lanzar la nueva serie documental "Break point", presentada en Melbourne en la previa del Grand Slam.



De los mismos creadores de "Formula 1: Drive to survive", la producción se acerca a las vidas de una decena de estas nuevas figuras llamadas a tomar el relevo de Federer, Nadal, Djokovic, Barty o Serena Williams.



"Creo que el tenis no se ha hecho un favor en el pasado, dando solo la atención a ellos tres", dijo a la revista Time el controvertido jugador australiano, Nick Kyrgios, en un artículo sobre esta serie.



"Djokovic, Federer y Nadal, una vez ellos se vayan, el tenis se va a quedar sin identidad. Así que espero que esto ayude a mantener a los aficionados implicados", agregó el protagonista del primer episodio de la serie.



¿El problema? De la decena de jugadores en los que se centra el documental, solo queda uno en Melbourne, el canadiense Felix Auger-Aliassime, después de una plaga de lesiones y despedidas tempranas que ya se conoce como la "maldición de Netflix".



El rodaje continúa esta temporada con nuevos protagonistas como el joven danés Holger Rune que, a sus 19 años, ya ganó a Novak Djokovic en el Masters 1000 de París y ha llegado a octavos de final en Melbourne sin ceder un solo set.



"Estoy ilusionado por hacerlo. Creo que va a ser genial. Es bueno para el tenis, bueno para los jugadores. Y creo que cuantos más aficionados llevemos al deporte, mejor", dijo esta semana el joven danés.