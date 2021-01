Dos jugadores dan positivo al covid-19, la "burbuja" del Open de Australia bajo presión

Escucha esta nota aquí

Dos primeros casos de covid-19 aparecieron este martes entre los tenistas del Open de Australia, cuando se multiplican las críticas contra los jugadores llegados del extranjero para este torneo del Grand Slam.

De los tres nuevos casos registrados, dos (hombres treintañeros) son jugadores, precisó el ministerio de Sanidad del Estado de Victoria, elevando a siete el número de contaminaciones detectadas entre el millar de personas llegadas la semana pasada en vuelos chárter.

Además de los dos jugadores, figura una mujer relacionada con el torneo, según las autoridades.

El torneo de Melbourne debe comenzar el 8 de febrero con tres semanas de retraso. Su disputa implica una enorme organización logística.

Y esta llegada masiva de personas suscita preocupación en el seno de la opinión pública australiana, en particular en Melbourne, una ciudad que salió en octubre de cuatro meses de confinamiento estricto.

El conjunto de jugadores y sus acompañantes están confinados 14 días en sus hoteles, según el protocolo establecido, que prevé una autorización de salida de cinco horas diarias para entrenar.

Pero 72 jugadores y jugadoras fueron colocados en aislamiento estricto, sin ninguna autorización de salida, por haber sido casos de contacto en sus vuelos hacia Australia.

- Críticas de Bautista -

Y algunos como el español Roberto Bautista ya han lanzado críticas.

"Esto (estar en la habitación del hotel) es igual que una cárcel pero con wifi. La gente no tiene ni idea de tenis, sobre las pistas de entrenamiento... No tienen ni idea de nada. Es un completo desastre por eso, porque tienen el control de todo", afirmó en una entrevista.

"No es culpa de Tennis Australia, es culpa del Gobierno de Victoria. Puedes trabajar en la habitación pero no es lo mismo. Me siento muy restringido y no me puedo imaginar estar dos semanas así. Es muy duro y tendré que trabajar mucho mentalmente", añadió.

El español presentó rápidamente excusas, explicando que el vídeo fue una "conversación privada", publicada sin que lo supiera y sin su acuerdo.

Pero se multiplican quejas de tenistas desde hace dos días en las redes sociales sobre las condiciones de la cuarentena en el hotel.

El número uno mundial, Novak Djokovic, ha buscado, tras crear la Professional Tennis Players Association (PTPA) el año pasado, obtener una mejora de las condiciones.

Pero el serbio, que disfruta de una cuarentena más distendida en Adelaida que la mayoría de los tenistas confinados en Melbourne, recibió un "no" firme del primer ministro del Estado de Victoria.

Estas actitudes negativas de los tenistas extranjeros comienzan a provocar críticas en Australia.

"Djokovic es un cretino", tuiteó el tenista australiano Nick Kyrgios.

Recordando los sacrificios de la población australiana en la lucha contra el coronavirus, medios locales vieron en estas reacciones actitudes egoístas, difundiendo además imágenes del campeón serbio sin mascarilla en un minibús de jugadores, cuando es obligatoria en transportes públicos.

- "Reacciones de Azarenka y Svitolina" -

El director del Open de Australia, Craig Tiley, aseguró que la mayoría de los jugadores habían dicho en una conferencia telefónica que aceptaban estas restricciones y se excusaban por la exageración de algunos.

"La actitud de la mayoría de los jugadores fue absolutamente fantástica y varios están un poco enfadados por lo que han dicho algunos", dijo.

Confinada sin autorización de salir, Victoria Azarenka escribió este martes una carta en la que reconoce que es "difícil aceptar" estas condiciones de cuarentena, y dice "comprender la frustración y el sentimiento de injusticia" que engendran. Pero al mismo tiempo, la bielorrusa pide a sus colegas "cooperación, comprensión y empatía hacia la comunidad local".

En la misma dirección, Elina Svitolina responde a los que criticaron las comidas ofrecidas en los hoteles.

"No me quejaría de la calidad de la comida. Se nos da tres comidas por día y un bono de 100 dólares australianos (76,8 dólares estadounidenses) por día para pedir alguna otra cosa", explicó la ucraniana al medio de su país BTU.

Aunque reconoció "tener la suerte de no estar en aislamiento estricto", ya que "tengo todo lo que necesito y muy estoy contenta de estar aquí".

En total, nueve personas dieron positivo cuando se encontraban en cuarentena y se aproxima el torneo. Pero dos de estos casos son considerados como antiguos.

Lea también Fútbol Brasil se sacude en el siglo XXI del dominio argentino en la Libertadores Palmeiras y Santos jugará la final del torneo más importante de la Conmebol el próximo 30 de enero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los clubes brasileños sumarán su noveno trofeo, contra ocho de los argentinos.

​