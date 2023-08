El Challenger Bolivia 2023 tendrá su lanzamiento oficial

Bolívar

Beñat San José: "Ramiro Vaca tiene un presente y futuro brutal, pero no hay que comparar"

El DT de Bolívar también opinó sobre la controversia del tema Ramiro Vaca - Moisés Caicedo. Beñat San José comentó que no se debe entrar en comparaciones, y hasta se animó a ejemplificar con él mismo: "No tiene nada que ver. Yo jugué con Xabi Alonso y él fue campeón del mundo y yo no".