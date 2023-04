El español Alcaraz cae en semis del Masters 1000 de Miami y pierde el número uno mundial

El tenista español Carlos Alcaraz sufrió este viernes una dramática derrota ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Miami que le supondrá también entregar el número uno de la ATP al serbio Novak Djokovic.



Alcaraz, que necesitaba revalidar este trofeo para mantener el liderato mundial, cayó por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-2 en un espectacular duelo de tres horas y tres minutos en el que afrontó calambres en el último set.



Sinner, número 11 de la ATP, salió esta vez airoso del pulso entre las dos grandes perlas del circuito y pugnará por su primer Masters 1000 en la final del domingo ante el ruso Daniil Medvedev.



"Esto significa mucho obviamente. Los dos jugamos a un nivel muy alto otra vez. Solo intenté dar lo mejor de mí", dijo Sinner. "Los dos jugamos un tenis muy agresivo y hoy (la victoria) cayó de mi lado".



A sus 19 años, Alcaraz acumulaba una asombrosa racha de 10 victorias seguidas sin ceder un solo set con la que este mes levantó su primer título de Indian Wells, en un recorrido en el que eliminó en semifinales a Sinner y arrasó en la final a Medvedev.



Devorador de marcas de precocidad, el español aspiraba a convertirse el domingo en el tenista más joven en encadenar en el mismo año triunfos en Indian Wells y Miami, un doblete exclusivo de los gigantes de este deporte conocido como el "Sunshine Double".



Pero la derrota del viernes ante Sinner, su gran rival generacional, arruinó todos estos planes y forzó al fenómeno español a ceder el número uno mundial que había recuperado el 19 de marzo con su triunfo en Indian Wells.



Djokovic regresará el lunes a la cima de la ATP pese a no haber podido viajar a Estados Unidos para competir en estos dos Masters 1000 debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



"Para mí esto es como si solo hubiera perdido la semifinal", recalcó. "No pienso en que perdí el número uno ni en que perdí el 'Sunshine Double", recalcó Alcaraz ante la prensa.



"Claro que es una pena, pero tuve la oportunidad de conseguir el doblete y tengo más años para intentarlo. Todo lo que puedo pensar es en mejorar mi nivel para vencer a Jannik", aseguró.



- Una rivalidad ilusionante -

En la antesala del doble botín, el prodigio de El Palmar (Murcia) chocó con un Sinner hambriento de revancha, que colocó el empate a tres victorias en su balance particular.



Esta rivalidad ha disparado en el último año la ilusión de los aficionados, inquietos por el futuro del tenis cuando se apague del todo el 'Big 3' (Federer, Nadal, Djokovic).



En un épico enfrentamiento en el pasado Abierto de Estados Unidos, Alcaraz sobrevivió a un duelo de más de cinco horas ante Sinner que concluyó cerca de las tres de la madrugada.



El pasado 18 de marzo el español venció al italiano en las semifinales de Indian Wells pero este viernes Sinner puso el alto en su torneo talismán, donde se dio a conocer en 2021 cuando fue subcampeón a los 19 años.



- Problemas físicos -

Alcaraz y Sinner ofrecieron un primer set de altos quilates, incluido un memorable intercambio de 25 golpes que dejó por los suelos al español y en pie a una grada en la que habían celebridades como la superestrella de la NBA Luka Doncic y el cantante colombiano Maluma.



El número uno fue capaz de recuperarse de una desventaja de 1-4 hasta embolsarse el primer set en el 'tiebreak'.



En la segunda manga llegó a estar en ventaja 3-4 frente a un Sinner que, aunque fue el primer en sufrir algunos calambres, se resistía con uñas y dientes a una tercera derrota consecutiva.



En el noveno juego encontró un quiebre decisivo para que Alcaraz perdiera su primer set del torneo y tuviera que fajarse en una tercera manga en la que comenzaron las verdaderas dificultades.



Con casi dos horas y media disputadas, Alcaraz empezó a cometer errores inusuales y cedió su servicio a la primera oportunidad. Aquejado por calambres, el español tuvo que detenerse en varias ocasiones en la pista y flexionar las piernas intentando ahuyentar los dolores.



"Empecé a tener calambres al principio del tercer set, pero no fue la razón por la que perdí el partido", subrayó el español, que atribuyó el problema a un largo descanso de cinco minutos que tomó en el vestuario tras perder el segundo set.



"Después empecé a sentirme mejor. Pero Jannik fue mejor que yo en el tercer set. Esa es la verdad", admitió Alcaraz, que tuvo un día menos de descanso por el aplazamiento de sus cuartos por la lluvia.



El choque derivó en una montaña rusa de emociones en la que el español, rebelándose a una derrota tan costosa, llegó a tener una pelota de quiebre para igualar el set.



A diferencia de la madrugada de Nueva York, Sinner resistió esta vez y acabó recibiendo los ánimos de su adversario y amigo para la final del domingo.

"Ve a por ello, yo te animaré", le dijo sonriendo Alcaraz en la red.