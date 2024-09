El público vibró en el primer día de la Copa Davis

Las Palmas Country Club vibró el viernes con la Copa Davis, que tuvo como protagonista al público, que acudió en gran número para presenciar los partidos entre Bolivia y Uruguay. El principal torneo de tenis a nivel de selecciones despertó el interés de la capital cruceña, que alentó al equipo nacional en su lucha por lograr el ascenso al Grupo Mundial I. Desde muy temprano, las personas fueron llegando al recinto deportivo, algunos con su bandera y camiseta roja, amarilla y verde. La jornada arrancó con el acto inaugural, donde los jugadores entonaron los himnos y realizaron el intercambio de banderillas. El público se comportó adecuadamente y se mostró emocionado para vivir una jornada de tenis de alto nivel, que arrancó con el contundente triunfo de Hugo Dellien sobre Joaquín Aguilar, dándole el primer punto a Bolivia. La gente vibró con la presentación del 'Tigre' de Moxos y alentó sin cesar al término de cada punto. Posteriormente, llegó el turno de Murkel, el hermano menor de Hugo, que no corrió la misma suerte, ya que cayó en dos sets ante Franco Roncadelli, quien igualó la serie para los charrúas. La ilusión está intacta y todo se definirá este sábado, cuando se disputen los últimos tres partidos: dos singles y un doble. El equipo que sume tres puntos (gane tres partidos) se llevará la serie y logrará el ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis.

- 16:00: Dobles Federico Zeballos & Boris Arias (Bolivia) vs. Ariel Behar & Ignacio Carou



- A continuación: Hugo Dellien vs. Franco Roncadelli



- A continuación: Murkel Dellien vs. Joaquín Aguilar