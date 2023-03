Español Alcaraz defiende su reinado de la ATP en el Masters 1000 de Miami

Tras un asombroso primer triunfo en Indian Wells el domingo, el prodigio español Carlos Alcaraz afronta ahora sin descanso un nuevo examen en el Masters 1000 de Miami, donde está obligado a defender el título del año pasado para mantenerse en la cima del ranking masculino.



Alcaraz, de 19 años, se coronó el domingo por primera vez campeón del Masters 1000 de Indian Wells (California) con un excelso recorrido en el que no cedió un set y lo catapultó de vuelta al número uno de la ATP.



Aunque Novak Djokovic está ausente de esta gira estadounidense por su rechazo a vacunarse contra el coronavirus, Alcaraz necesita ahora revalidar el título del Masters 1000 de Miami (22 de marzo - 2 de abril) para no tener que devolverle el liderato al astro serbio.



"Por supuesto, ganar un torneo te da mucha confianza" para el siguiente, aseguró el español tras arrollar en la final de Indian Wells al también ex número uno mundial Daniil Medvedev en 70 minutos.



"Estoy jugando muy bien y espero volver a jugar a este nivel en Miami", recalcó.



Extremadamente seguro de sí mismo, la clave del éxito de Alcaraz puede depender de si mantiene el tono físico, después de que esta temporada ya sufriera una lesión en la pierna derecha que le apartó del Abierto de Australia de enero y otra abdominal que le arruinó la final de Rio en febrero.



Además del número uno, una victoria en Miami (Florida) ingresaría a Alcaraz en el exclusivo club de figuras que han encadenado victorias consecutivas en los dos primeros Masters 1000 de la temporada, que se celebran en Estados Unidos.



En 1991, el local Jim Courier se convirtió en el primero de los 11 jugadores que han logrado este doblete, conocido como 'Sunshine Double'. Entre esos campeones hay cuatro mujeres: Steffi Graf, en dos ocasiones, Kim Klijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek, que lo consiguió el año pasado.



El último en lograrlo en el cuadro masculino fue Roger Federer, que sumó su tercer doblete en 2017, mientras el récord de 'Sunshine Doubles' sigue en poder de Djokovic con cuatro.



- Medvedev con ganas de revancha -

Aunque asegura que no presta atención a sus récords de precocidad, Alcaraz sigue el ritmo que mantuvieron los más grandes en sus inicios de carrera, incluido su compatriota e ídolo Rafael Nadal.



En Indian Wells, la joya de El Palmar (Murcia) se unió a Nadal como los únicos en triunfar en al menos tres Masters 1000 antes de cumplir 20 años.



Nadal, que a esas alturas poseía seis Masters 1000, será la gran ausencia de Miami junto a Djokovic debido a una lesión que le obligó a centrarse en la temporada de tierra batida y su objetivo máximo de conquistar su 23º Grand Slam en Roland Garros.



El cuadro de Miami le ha deparado a Alcaraz un primer cruce frente al argentino Facundo Bagnis o un rival de la fase previa y después un posible duelo con el veterano Andy Murray.



Sobre el papel, entre sus rivales más fuertes por el trofeo estarán Medvedev, en busca de revancha en una pista más rápida y más adaptada a sus condiciones, el griego Stefanos Tsitsipas y los jóvenes Felix Auger-Aliassime, Holger Rune y Jannik Sinner.



En la representación latinoamericana figuran los argentinos Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Federico Coria, Guido Pella y Pedro Cachín, así como el colombiano Daniel Galán.



Los chilenos Cristian Garín y Alejandro Tabilo, que sorprendieron al llegar hasta los octavos de Indian Wells, se enfrentaban el martes en la qualy de Miami por un puesto en el cuadro principal.



- Swiatek bajo presión -

En la rama femenina, la polaca Iga Swiatek tratará de defender el cetro y recuperar confianza en un irregular inicio de temporada.



Indiscutible número uno de la WTA desde hace un año, Swiatek tropezó en los octavos del Abierto de Australia, en la final de Dubai y en las semifinales de Indian Wells ante la después campeona Elena Rybakina.



Tras esa derrota, por un rotundo doble 6-2, la polaca dijo que había padecido molestias en la zona de las costillas de las que esperaba recuperarse para Miami.



Aunque todavía las mira de lejos en el ránking, Swiatek ve con inquietud el ascenso de varias jugadoras que amenazan el dominio que disfrutó el año pasado en los grandes torneos.



Rybakina, vigente campeona de Wimbledon, acude en un gran estado de forma a Miami al igual que la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista en Indian Wells y campeona del Abierto de Australia.



El resto del top-20 de la WTA también dirá presente en Florida, incluida la griega Maria Sakkari y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.



La española Paula Badosa, necesitada de buenos resultados en un frustrante inicio de año, podría chocar en la tercera ronda con Rybakina, su verdugo en esa misma fase de Indian Wells.