Este es el comunicado de Hugo Dellien luego de retirarse del Challenger de Santa Fe

Hugo Dellien emitió un comunicado público luego de abandonar el Challenger de Santa Fe, que se viene disputando en Argentina. El tenista boliviano abandonó el partido de octavos de final, cuando perdía por 2-5 el primer set contra el brasileño Matheus Pucinelli.

“Hola a todos! Este mensaje es para contarles un poco sobre las publicaciones recientes de algunos medios sobre el partido de hoy. Todo este año viene siendo muy difícil para mí, sobre todo en lo deportivo, estoy entrenando y haciendo las cosas muy profesionales como siempre lo hice, me siento entrenando a un nivel muy alto, estoy muy contento por como vengo trabajando, pero la parte física y los resultados no se me vienen dando, en lo que va del año llevo 2 desgarros, 1 semana antes de Roland Garros me explotaron las muelas del juicio y tuve que jugar con medicamentos para poder aguantar, me terminaron sacando las 3 muelas restantes”, dice una parte del comunicado.

“Emocionalmente también fue un año muy difícil al tener a las gemelas, mi esposa y mis hijas viviendo en Paraguay, mientras que yo estoy en Argentina. Así ellas están acompañadas por la familia de Cami, mientras yo viajo y trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, pero no lo he podido manejar bien, mental y emocionalmente me está costando mucho”, agregó.

El Tigre rompió su raqueta de impotencia, este miércoles, en el choque de octavos de final contra el brasileño Matheus Pucinelli. Poco antes había recibido un pelotazo en el ojo.

“Y respecto al día de hoy, en el partido me venía sintiendo muy bien y en el 2-1 15-0 la pelota pega en mi raqueta y me termina pegando muy fuerte en el ojo derecho causándome una lesión en la córnea ocular, quise seguir jugando a pesar de no poder abrir el ojo pero me fue imposible y lamentablemente mi reacción no fue la más afortunada y la frustración que llevo en todo este tiempo me llevó a tener una conducta que no es la mejor, pero mi reacción fue esa y tengo que afrontarla como es, somos todos humanos y creo que muchas veces no reaccionamos como se debe”, cierra el comunicado el tenista beniano.

Actualmente, Dellien se encuentra en el puesto número 168 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

