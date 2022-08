¿Fin de un tenis en silencio? Polémica en el US Open por la autorización a entrenadores para dar instrucciones a los tenistas

Estas comunicaciones verbales y no verbales se permitirán siempre que no interrumpan el juego ni estorben al adversario, y las verbales solo se aceptarán cuando técnico y jugador estén del mismo lado de la pista y deberán limitarse a palabras o frases cortas, sin diálogo.

"Mi entrenador no ha sido tan discreto como otros, pero esto siempre ha ocurrido", dijo Tsitsipas. "He recibido muchas infracciones por 'coaching', lo que me parecía injusto. Pero ahora que está legalizado, estoy más que contento de no tener que lidiar con jueces que son tan estrictos y quieren arruinar de alguna forma el juego".