Gobierno australiano prevé detener a Djokovic el sábado por la mañana

El sueño de Novak Djokovic en ganar su Grand Slam número 21 en el Abierto de Australia se está convirtiendo en una pesadilla después de que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, cancelara este viernes la visa del número uno del tenis mundial.



Las autoridades australianas tienen la intención de ordenar el regreso del número uno de la clasificación ATP Novak Djokovic al centro de retención a partir del sábado por la mañana, anunció este viernes un abogado del gobierno, Stephen Lloyd.



El gobierno pretende que el serbio no pueda salir del centro de retención más que para asistir, desde las oficinas de sus abogados y bajo custodia, a las audiencias en línea ante la justicia en relación a su caso, indicó Lloyd.



Las autoridades australianas decidieron postergar la expulsión del país de Djokovic hasta que la justicia se pronuncie sobre su caso, informó un abogado del gobierno este viernes.



En una audiencia organizada de urgencia este viernes, Stephen Lloyd, letrado del gobierno, dijo al juez que Djokovic no será conducido a un centro de retención antes de que se reúna con las autoridades migratorias el sábado y que no será deportado hasta que la justicia no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por el tenista.



Noticia en desarrollo....