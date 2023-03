Hugo Dellien apunta a 'romperla' en el Roland Garros, y se prepara con seis torneos previos

Hugo Dellien va en búsqueda de su mejor tenis y de volver al puesto 64 del ranking ATP que tuvo el año pasado. En conversación con DIEZ, dijo sentirse un 95% recuperado de la lesión de la muñeca, repasó cómo fueron estos primeros tres meses de competencia, y los festejos con la comunidad boliviana en Chile tras consagrarse como campeón por segunda vez consecutiva en el Challenger de Santiago.

"Comenzamos el año de manera increíble. Semifinal de un ATP 250 por primera vez en mi carrera. Es el primer ATP que juego luego de seis meses, inclusive desde la Qualy. Lo mismo en Río de Janeiro, hice unos cuartos de final en un ATP 500, y cierro la gira de Sudamérica ganando un Challenger, y creo que eso fue la frutilla del postre de todo este comienzo de año", comenzó Hugo en exclusiva con DIEZ. Mirá el ida y vuelta con el mejor tenista boliviano del momento:

Tomando en cuenta el nivel que estás mostrando, ¿Por qué elegiste el Challenger de Santiago y no el Indian Wells (un torneo de mayor prestigio)?

"Por un tema de ranking. No jugué por seis meses, y todos los puntos que tengo son de aquí hasta mayo. Si no subo un par de puntos ahora puedo quedarme muy atrás, por más que tenga el ranking protegido. Eso te da lugar en algunos torneos importantes, pero el ranking lo tenés que sacar de nuevo".

"Además el cemento no es mi fuerte, me siento más cómodo en polvo de ladrillo. Así decidimos poner el foco en sacar la mayor cantidad de puntos posibles para que a mitad de año pueda jugar casi todo ATP. Fue un tema de estrategia. Incluso en Indian Wells y el Masters 1000 Miami, que se juegan en un mismo mes, no ingresaría desde el cuadro principal, sino desde las Qualy.

"Ahora entrenaremos tres semanas y nos preparamos para la gira en polvo de ladrillo en Europa. Ahí es donde tengo más chances de dar el batacazo".

¿Cómo está la lesión de tu muñeca?

"Muy bien. Después de jugar no sentía dolor, pero sí falta de movilidad. No llegué a movilizarla como quisiese. Debo estar en un 90-95% recuperado, pero la movilidad siempre tarda en recuperarse. Hay que volver a recuperar el movimiento y flexibilidad".

Del 1 al 10, ¿Dónde está tu tenis? ¿Cuánto nivel recuperaste?

"Son momentos diferentes creo yo. Hay momentos donde me siento jugando mejor, otros donde estoy físicamente mejor, como también cuando me siento mentalmente mejor. Todo cambia, en el tenis es muy difícil decir 'este es mi mejor momento'. Es complicado encontrar una semana o un momento donde estés muy bien en todo. Ahora me siento muy bien en la confianza, del manejo de nervios, eso también es por el ranking protegido que me hace entrar a todos los torneos. Entonces económicamente también es un año bueno. Tenísticamente he jugado mejores partidos antes, aunque ahora leo mejor los partidos".

Harás una gira europea en polvo de ladrillo, ¿Dónde te preparás?

"Ahora estoy en Buenos Aires, voy a entrenar tres semanas acá. De ahí me voy al ATP 250 de Houston, ahí entraré en el cuadro principal. Luego jugaré el último Challenger, un 125 que es en Sarasota. Ese es especial porque es el primer Challenger que gané cuando me metí entre los mejores 100 del mundo. Después me voy a Europa, jugaría un ATP previo al Masters 1000 de Madrid, el de Roma, y un ATP en Ginebra. Finalmente Roland Garros".

¿Cómo fue el festejo después del Challenger de Santiago? Hubo mucho apoyo y reconocimiento de los bolivianos en las redes sociales.

"Sí. El año pasado lo gané también y es la tercera vez ya. Siempre me apoyan. En Santiago hay muchos bolivianos que se acercan, ya tienen marcada la fecha del torneo y como me ha ido bien, siempre terminan peleándose con los chilenos, ja. Es lindo poder darle alegría a la gente desde lo que yo veo como un trabajo. Es muy satisfactorio".

Hugo Dellien continuará su proceso de recuperación para estar al 100% y con la muñeca a punto para poder competirle a los mejores tenistas del planeta. Los próximos objetivos de Hugo, tal y como los mencionó, son:

- ATP 250 Houston (3-9 de abril)

- Challenger 125 Sarasota (10-16 de abril)

- ATP 500 Barcelona, ATP 250 Banja Luka, o ATP 250 Múnich (17-23 de abril)

- Masters 1000 Madrid (24 de abril-7 de mayo)

- Masters 1000 Roma (8 de mayo-21 de mayo)

- ATP 250 Ginebra (22-27 de mayo)

- Roland Garros (28 de mayo-11 de junio)