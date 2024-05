Hugo Dellien cae ante el francés Bonzi y queda fuera de Roland Garros

El tenista boliviano Hugo Dellien no logró superar la primera ronda de clasificación en el Roland Garros, tras ser derrotado este lunes por el francés Benjamin Bonzi con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2. Dellien quedó así fuera del prestigioso certamen que se desarrolla en París.



Dellien, considerado el mejor tenista de Bolivia, participaba por séptimo año consecutivo en el Grand Slam sobre tierra batida. Este año, al ingresar desde las rondas clasificatorias, no pudo avanzar más allá de la primera fase, aunque obtuvo un premio económico de 21.700 dólares.



El encuentro, que se disputó en la cancha 7 del Stade Roland Garros, estuvo marcado por una intensa lluvia que retrasó todos los partidos al aire libre. Dellien comenzó con un juego muy ofensivo y logró quebrar el saque de Bonzi en el tercer y noveno game del primer set, llevándose la ventaja inicial.



En el segundo set, Bonzi mejoró notablemente su rendimiento, dominando el juego y quebrando el servicio de Dellien en el tercer y quinto game. Aunque Dellien recuperó un break en el sexto juego, no fue suficiente para evitar la derrota en ese set.



El tercer y último set fue el más reñido del partido, con cuatro quiebres de servicio (uno para Dellien y tres para Bonzi). Tras 2 horas y 5 minutos de intensa competencia, Bonzi se alzó con la victoria.



Por otro lado, Murkel Dellien, hermano menor de Hugo, se enfrentará este martes al brasileño Thiago Monteiro. El partido está programado para la cancha 2 a partir de las 07:50 hora de Bolivia, aunque el horario podría variar debido a los tres encuentros previos.