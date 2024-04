Hugo Dellien fue eliminado en ‘semis’ del Roma Garden Open

No pudo ser para Hugo Dellien. El tenista boliviano fue eliminado este sábado en semifinales del Roma Garden Open, a manos del lituano Vilius Gaubas, luego de caer en dos sets por 6-4 y 7-5 en dos una hora y media de juego. El partido se jugó en la cancha denominada FUSP Center Court ante una importante cantidad de espectadores.



En la primera manga, Dellien arrancó con pie derecho y tomó la delantera en los games. Con su primer servicio como principal arma, el boliviano trató de contrarrestar los ataques de su contrincante. Sin embargo, el momento clave se dio cuando Gaubas quebró el saque y enderezó el set a su favor. En 45 minutos selló un apretado 6-4.



Dellien se vio con la necesidad de asumir el protagonismo en el segundo set y así fue. El tenista nacido en Trinidad marchó intratable y desenvolvió un juego solvente, incluso logró ponerse 5-3 arriba. Parecía que no tendría mayores problemas para llevarse la manga, pero no contó con la reacción de Gaubas, quien volvió a quebrar el servicio y emparejó las acciones (5-5).



Hugo convirtió dos dobles faltas y cometió muchos errores no forzados que le costaron el partido. Finalmente, Gaubas cerró el match con su saque, sellando el 7-5 para instalarse en la gran final del certamen que se desarrolla en la capital de Italia.



Dellien participó en el torneo italiano del circuito ATP Challenger Tour, el segundo de su gira europea, después de ser parte de la Qualy en el Barcelona Open (ATP 500), donde no logró ingresar al cuadro principal tras ser eliminado en segunda ronda.



El Roma Garden Open se juega en superficie de polvo de ladrillo y entrega 75 puntos al campeón para al ranking profesional ATP. Además, la organización repartirá 74,825 euros en premios.