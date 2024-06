Hugo Dellien pierde la cabeza y abandona en el ATP Challenger de Santa Fe (video)

Perdió los estribos. Hugo Dellien cerró con pie izquierdo su participación en el ATP Challenger de Santa Fe, que se desarrolla en la Provincia de Santa Fe, Argentina. El tenista nacional se enfrentó este miércoles por los octavos de final al brasileño Matheus Pucinelli, en un encuentro que no finalizó en dos sets. Tras una paupérrima presentación en la primera manga, Dellien, terminó abandonando el partido cuando se encontraba 5-2 abajo.



Al principio todo marchaba normal, Dellien lucía superior y sacó a relucir un juego solvente, a tal punto que se puso 2-0 arriba. Sin embargo, su rival empezó a reaccionar y lo obligó a cometer muchos errores no forzados. Fue en estos momentos cuando Dellien se ‘sacó’. Pucinelli emparejó las acciones (2-2) y logró un quiebre fundamental para adelantarse en el marcador.



El brasileño fue de menos a más y dejó sin opciones a Dellien, quien se vio duramente afectado en la parte emocional. Cuando Pucinelli consiguió el cuarto game, el boliviano 'estalló’ y golpeó su raqueta contra el suelo en tres oportunidades, lo que generó una mayor desazón en su estado físico y psicológico.



Sin ganas de continuar en batalla y con la cabeza caliente, Dellien, tomó la decisión de abandonar el partido en el quinto game (5-2). Hugo perdió el punto que lo dejó 0-40, se acercó al árbitro y le dijo que no iba más. De esta forma se acabó su participación en el Challenger de Santa Fe.



Este abandono representa un duro golpe para las aspiraciones de Dellien en el torneo argentino. El boliviano, que ha sido número 64 del mundo, buscaba sumar puntos ATP para mejorar su ranking y clasificar a torneos de mayor. Actualmente, ocupa la casilla 168.