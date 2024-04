Hugo Dellien se metió en semifinales del Roma Garden Open

Sufrió, batalló y ganó. Así se resumió el partido de Hugo Dellien por los cuartos de final del Roma Garden Open, que se desarrolla en la capital de Italia. El tenista nacional se instaló en las semifinales tras vencer al británico Billy Harris en tres sets por 2-6, 6-3 y 6-4. El duelo que se disputó en la cancha denominada FUSP Center Court se extendió por casi dos horas.



En la primera manga, Dellien fue superado por Harris, quien aprovechó su primer servicio para realizar tres aces. El británico desenvolvió un juego agresivo que le permitió llevarse el set por un contundente 6-2.



El tenista boliviano se vio obligado a reaccionar en la segunda pista para seguir con vida en el certamen, y así fue. Dellien cometió menos errores no forzados y ganó gran parte de los puntos con su primer servicio. Al final se adueñó de las acciones con un 6-3, extendiendo la definición al tercer y último set.



La pista final fue de infarto, ambos tenistas lucharon hasta más no poder por un lugar entre los cuatro mejores del torneo, pero acá prevaleció la experiencia y jerarquía del boliviano. Hugo quebró el saque de Harris en el momento justo y encaminó la victoria. Con el servicio a su favor, el Tigre de Moxos cerró el set con un 6-4.



De esta manera, el nacido en Trinidad, Beni, aseguró el boleto a las semifinales, ronda en la que deberá enfrentarse a Vilius Gaubas de Lituania, quien horas antes eliminó al estadounidense Nicolás Moreno de Alborán. Este encuentro está pactado para el sábado en un horario a definir.



Dellien participa en el certamen italiano del circuito ATP Challenger Tour, el segundo de su gira europea, después de ser parte de la Qualy en el Barcelona Open (ATP 500), donde no logró ingresar al cuadro principal tras ser eliminado en segunda ronda.



El Roma Garden Open se juega sobre polvo de ladrillo y entrega 75 puntos al campeón para el ranking profesional ATP. Además, la organización repartirá 74,825 euros en premios.