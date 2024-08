Hugo Dellien, sin problemas para avanzar a cuartos de final en Alemania

Hugo Dellien continúa brillando en Europa. Este jueves, el tenista boliviano logró una contundente victoria sobre el francés Clément Tabur en los octavos de final del ATP Challenger de Bonn, que se lleva a cabo en Alemania. Con un marcador de 6-1 y 6-3, Dellien se aseguró un lugar en los cuartos de final, donde se enfrentará el viernes al también galo Calvin Hemery.



El boliviano, quien es la tercera siembra del torneo, no le dio oportunidades a su rival. Desde el inicio del primer set, Dellien mostró un juego agresivo y contundente, dejando a Tabur sin opciones. Con su potente primer servicio como principal aliado, el beniano logró realizar dos aces y cerró la primera manga en solo 30 minutos, con un claro 6-1 a su favor.



En el segundo set, aunque Tabur intentó reaccionar y se adelantó en algunos momentos, Dellien mantuvo el control del partido. El tenista boliviano demostró su calidad y por qué es uno de los favoritos para llevarse el título, rompiendo el servicio de su oponente en seis ocasiones y finalizando el encuentro con un 6-3.



Con esta victoria, Dellien se posiciona entre los ocho mejores del torneo y luchará el viernes por un lugar en las semifinales. El partido ante Calvin Hemery se llevará a cabo en la cancha central, aunque aún no se ha definido la hora exacta del encuentro.



Actualmente, Dellien ocupa el puesto 130 en el ranking mundial ATP. Cada victoria no solo le suma puntos valiosos, sino que también refuerza su reputación en el circuito internacional, brindándole la oportunidad de seguir creciendo y alcanzando nuevas metas en su carrera.



El Bonn Open, que se celebra en la ciudad alemana de Bonn, es un torneo de categoría Challenger que ofrece 75 puntos al campeón y cuenta con una bolsa de premios que asciende a 74,825 euros.