Juan Carlos Prado: “Quiero terminar el año como número uno del mundo”

Llegué un par de días antes del Roland Garros, me estuve preparando muy bien con todos los de mi equipo. Pasé una semana increíble porque además recibí el apoyo de todos los bolivianos. Me pone muy contento obtener este título.

Estuve concentrado en todo momento y eso me ayudó bastante. En cuanto a mis debilidades creo que tengo que mejorar mi saque, eso estuve conversando con mi entrenador y voy a trabajarlo.

La próxima semana me toca ir a la Copa Davis en Paraguay, va a ser un torneo muy lindo. Luego deberé enfocarme en Wimbledon y la gira de Europa.

Es un terreno muy diferente. El año pasado fue mi primera vez y llegué directamente a jugar. Cambia mucho el juego, los puntos son más rápidos y la pelota casi no bota. Pero creo que con mi estilo de juego me podré adaptar.

En el circuito profesional las metas siempre se basan en el ranking. Este año me gustaría terminar entre los 500 mejores del mundo. En la categoría junior llegar a ser el número uno.

En Bolivia, Hugo Dellien es un ídolo, siempre lo admiré y respeté mucho. Me guío mucho por él. A nivel internacional, siempre me identifiqué con Roger Federer y ahora que ya está retirado me gusta Alcaraz y Sinner, son tenistas de muy alto nivel.