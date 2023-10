Juan Carlos Prado se despidió del F8 Futures de Argentina

Prado no tuvo un inicio deseado y se despidió del torneo de forma prematura. En frente tuvo a un rival que es el octavo sembrado de la competición y que además, oficiaba de local.



Amborgi se mostró sólido con su servicio y realizó 4 aces. Incluso, no realizó ninguna doble falta, a diferencia de las 4 que tuvo el cruceño. Finalmente, el argentino se llevó el primer set por 6-2.



En la segunda pista, Prado intentó reaccionar y emparejó un poco las acciones, sin embargo, su oponente no bajó el ritmo y se quedó con el partido tras un 6-4.