La española Badosa y el chileno Garín avanzan con problemas en Miami

La española Paula Badosa, ex número dos del tenis femenino, sufrió este jueves para batir a la alemana Laura Siegemund en su debut en el torneo de Miami y aguarda una posible revancha ante Elena Rybakina, mientras que el chileno Cristian Garín también sudó para clasificar.



Badosa, actual número 29 del ranking femenino, superó en la segunda ronda de este torneo WTA 1000 a Siegemund (22) por 7-6 (7/2), 4-6 y 6-2.



Ahora la española espera rival del cruce del jueves entre Rybakina, vigente campeona de Wimbledon, y la rusa Anna Kalinskaya.



Tan solo diez días atrás, Rybakina asestó una contundente derrota a Badosa en la tercera ronda del WTA 1000 de Indian Wells (California), donde la kazaja se coronó campeona el domingo.



Para Badosa, la derrota ante Rybakina fue otro duro golpe en este frustrante inicio de temporada.



Tras perderse el Abierto de Australia por una lesión de muslo y apearse pronto en Dubai y Doha, Badosa confiaba en reencauzar el rumbo en su refugio de Indian Wells, donde salió campeona en 2021 y fue semifinalista el año pasado.



En Miami, la española vivió el jueves un espinoso debut en el que tuvo que pelear hasta dos horas y 51 minutos para deshacerse de Siegemund, de 35 años.



"Ha sido un partido complicado. Hacía calor y humedad y tuve los nervios del debut, pero estoy contenta de haberlo superado", dijo Badosa a Tennis Channel.



Tras resolver el primer set con un dominante 'tiebreak', Badosa volvió a caer en sus problemas de irregularidad y entregó los dos primeros juegos al servicio para ceder la segunda manga.



- Galán y Coria apeados -

En el set decisivo Badosa se avanzó 3-0 y la alemana se retiró al vestuario para ser atendida.



En una inusual medida, la española estuvo intercambiando golpes con uno de los recogepelotas para no enfriarse hasta que su rival regresó.



Siegemund no tuvo después ninguna oportunidad de devolverle el quiebre a Badosa que, tras pasar por varios momentos de frustración durante el partido con sus errores, celebró con alivio el triunfo.



En otro de los duelos que atrajo más atención de la jornada, la rusa Anastasia Potapova venció a la ucraniana Marta Kostyuk por 6-1 y 6-3.



Kostyuk disfrutó del apoyo de un gran número de aficionados ucranianos que lucían banderas nacionales, pero en la cancha no fue capaz de poner bajo presión a su rival.



Las dos tenistas no se estrecharon la mano al final del partido y abandonaron la pista sin saludarse.



Durante el pasado torneo de Indian Wells, Potapova generó cierta polémica por lucir una camiseta del equipo de fútbol Spartak de Moscú antes de un partido, lo que le costó una advertencia formal de la WTA.



Entre las candidatas al título, la estadounidense Jessica Pegula, número tres del ranking de la WTA, se deshizo de la canadiense Katherine Sebov por 6-3 y 6-1 y la joven Coco Gauff de la canadiense Rebecca Marino por 6-4 y 6-3.



En el Masters 1000 masculino, el chileno Cristian Garín también tuvo que pelear hasta el tercer set para vencer al estadounidense Marcos Giron en su tercer partido de esta semana en Miami.



Garín, 82 de la ATP, venció a Giron (71) en un choque de primera ronda por 6-4, 2-6 y 6-4 en dos horas y cinco minutos de partido.



El chileno, que el miércoles había eliminado a su compatriota Alejandro Tabilo en la qualy, sigue dando pasos para reencauzar el rumbo de una carrera en la que llegó a ocupar el decimoséptimo lugar del ranking.



Garín enfrentará en la segunda ronda al argentino Sebastián Báez persiguiendo un recorrido como el de la semana pasada en Indian Wells, donde llegó hasta los octavos de final.



Otro argentino, Federico Coria, fue eliminado el jueves a manos del checo Jir Lehecka por 6-3 y 6-4 en 64 minutos de juego.



Por su parte el colombiano Daniel Galán, número 89 de la ATP, también se despidió a la primera de Miami al caer 6-4 y 6-2 ante el estadounidense Mackenzie McDonald en una hora y 27 minutos de juego.