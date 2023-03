La Federación de Tenis se defendió: "Me da mucha pena que Dellien, Arias y Zeballos mientan"

La protesta de Murkel Dellien, Boris Arias y Federico Zeballos contra la Federación Boliviana de Tenis causó revuelo. Las redes sociales explotaron con la renuncia de los tenistas a la Copa Davis por considerar que se les faltó al respeto, desmerecieron su trabajo, y que la FBT no les cumplió con las responsabilidades pactadas. Hiber Villafañe, presidente de la Federación, respondió en exclusiva a DIEZ de El Deber .

Si bien el comunicado de los jugadores no explica el problema de raíz, el titular de la FBT explicó que "son interpretaciones de los chicos contra las de la Federación, sobre los dineros que llegan a la FBT. Todos los compromisos con los chicos se han cumplido absolutamente.Tenemos convenios con ellos y se les ha pagado todo".

Según Villafañe, "el dinero que llega para la Copa Davis, es para que la Federación reparta en función a las políticas o decisiones que tenga. No quiero llamarle 'como le da la gana', pero es básicamente eso, según los estatutos de ITF (International Tennis Federation)", explicó además de apuntar que se llegan a acuerdos que se firman con los jugadores para que tanto ellos como la FBT ganen de manera equitativa.

¿Qué dinero reclaman los jugadores?

Según el directivo, el problema se inició en la Copa Davis de septiembre 2022 en Tailandia. Allí no jugó Hugo Dellien por su lesión en la muñeca, y el equipo lo conformaron Murkel Dellien, Federico Zeballos, Boris Arias y Juan Carlos Prado. La FBT entiende que el problema es por el porcentaje que le correspondía a Hugo, que no fue pagado porque no jugó, y que Murkel, Boris y Federico están reclamando.