La madurez de Sabalenka ante la eclosión de Zheng por el título del Australian Open

Espectacular en su camino hacia la final, la número dos mundial Aryna Sabalenka está a un paso de renovar su título en el Abierto de Australia, el sábado (04:30 HB) ante la china Zheng Qinwen, debutante en la final de un 'grande', siguiendo los pasos de su compatriota Li Na. Sabalenka, que con su presencia del sábado suma tres finales de Grand Slam en un año -una ganada en Melbourne, otra perdida en Nueva York- parte como gran favorita, confirmada su madurez tenística a los 25 años. La bielorrusa llega al gran día desplegando una potencia que le ha servido para no dejarse ni un set por el camino. Antes de su semifinal relativamente equilibrada contra Coco Gauff (N.4), a la que batió 7-6 (7/2) y 6-4 en 1h42 min en lo que fue la revancha de la final del US Open 2023, solo perdió dieciséis juegos y su partido más largo duró 71 minutos. ¿El más corto? 52 minutos, un doble 6-0 a la 33ª jugadora mundial , la ucraniana Lesia Tsurenko, en la tercera ronda. En el otro lado de la red Zheng se estrena en una final mayor a los 21 años. " Es una de las tenistas que golpea más fuerte del circuito, tiene un gran servicio, una gran derecha y un gran revés", dijo sobre Sabalenka. - ¿Como Azarenka? -En caso de triunfo la bielorrusa se convertiría en la primera tenista que repite en Melbourne desde que lo lograra su compatriota Victoria Azarenka en 2012 y 2013.

"Emocionalmente estaré preparada. No voy a perder la cabeza. Cuando juegas tu primera final (de un grande), a veces te atrapan las emociones y te precipitas. Cuando juegas la tercera, todo va bien", señaló Sabalenka.



La bielorrusa no tiene dudas sobre su plan de juego. "Dominar, como siempre, es muy sencillo", explicó su técnico Anton Dubrov.



Para Zheng, que vive su "sueño de niña", el escalón es muy alto: Disputa la final sin haber batido a una jugadora del Top-50, algo que no ocurría desde hace cuatro décadas.



En seis rondas su adversaria mejor clasificada fue la 54ª jugadora mundial, la británica Katie Boulter, en la segunda ronda.



"Para los niños chinos de mi generación, Li Na es muy importante, es la primera que ganó Grand Slams, fue increíble para una mujer asiática en aquella época, nos dio mucha esperanza", dijo.