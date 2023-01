Leyenda del tenis pedirá a Wimbledon que permita jugar a rusos y bielorrusos vetados por invasión de Ucrania

La leyenda del tenis Billie Jean King urgió el miércoles a los responsables de Wimbledon que levanten el veto a los jugadores rusos y bielorrusos aplicado el año pasado a raíz de la invasión de Ucrania.



Los organizadores del Grand Slam, que el año pasado no computó para las clasificaciones ATP y WTA debido a esta decisión, sopesan si mantenerla en 2023.



Preguntada al respecto en el Abierto de Australia, donde rusos y bielorrusos compiten bajo bandera neutral, la estadounidense King se mostró en contra de esta medida.



"Simplemente hagan de la misma forma que hacen los demás", dijo, estimando que los organizadores podrían quedarse el dinero de los premios obtenidos por los jugadores de estas nacionalidades.



"Simplemente déjenlos jugar y quédense su dinero", agregó.



Aunque bajo bandera neutral, los jugadores de Rusia y Bielorrusia están cuajando un buen torneo en Australia.



En el cuadro femenino, las bielorrusas Victoria Azarenka y Aryna Sabalenka se encuentran en semifinales y pueden encontrarse en la final del sábado.



En rueda de prensa este miércoles, Sabalenka aseguró que esta cuestión le "ha afectado mucho". "Fue duro y todavía es duro. Pero entiendo que no es mi culpa, no tengo ningún control sobre ello", dijo.



"Si pudiera hacer algo, por supuesto que lo haría, pero no puedo hacer nada. Entender esto me ayuda a mantenerme fuerte", agregó.



En semifinales también está la rusa nacionalizada kazaja Elena Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022, que se medirá a Azarenka.



A pesar de esta victoria, Rybakina es solo la 22ª cabeza de serie del cuadro dado que los puntos que debería obtenido en el Grand Slam británico no se sumaron a la clasificación WTA.



También "está la cuestión de los puntos del ranking. Deben tenerlos. Rybakina, es cabeza de serie 22" pese a haber ganado en Wimbledon, dijo King.



En el cuadro masculino, el ruso Karen Khachanov también disputará las semifinales y su compatriota Andrey Rublev se juega un puesto en ellas ante el serbio Novak Djokovic.