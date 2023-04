Mariana Zurita conquistó el título del ITF J30 de Santa Cruz

Fútbol

Oriente Petrolero se robó un puntazo de La Paz ante The Strongest

The Strongest no pudo romper el cero. Oriente Petrolero se plantó y pudo robarle un punto a uno de los candidatos del campeonato. El paceño no tuvo la eficacia de otros encuentros, y ahora le dejó la puerta abierta a Bolívar. En caso de que la Academia derrote a Wilstermann, se escapará en la cima.