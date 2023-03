Medvedev acaba con la revelación Eubanks y jugará primeras semifinales en Miami

El ruso Daniil Medvedev, ex número uno mundial, venció este jueves en dos sets al estadounidense Christopher Eubanks y clasificó a sus primeras semifinales del Masters 1000 de Miami, donde podría enfrentar al argentino Francisco Cerúndolo.



Medvedev, quinto del ranking de la ATP, superó a Eubanks (119) por 6-3 y 7-5 en otro de partido interrumpido por las lluvias caídas esta semana en Miami (Florida).



Tras su derrota ante Carlos Alcaraz este mes en Indian Wells (California), Medvedev pugnará por llegar a su segunda final de Masters 1000 consecutiva frente al ganador del cruce del jueves entre el argentino Cerúndolo y el ruso Karen Khachanov.



Después de trastocar gran parte de la jornada del miércoles, la lluvia volvió a aparecer este jueves en el complejo tenístico del Abierto de Miami obligando a interrumpir durante alrededor de media hora el duelo entre Medvedev y Eubanks, uno de los jugadores que más expectación generó en esta edición en el público local.



El estadounidense, que a sus 26 años no había superado hasta ahora una segunda ronda de un Masters 1000, tuvo el apoyo en la grada de personalidades como el actor Jamie Foxx.



Cuando ambos tenistas se retiraron brevemente a los vestuarios por la lluvia, Eubanks dominaba el primer set por 2-3 pero al regresar a la pista Medvedev recuperó su versión más demoledora.



El tenista de Moscú se apropió de los cuatro siguientes juegos para embolsarse la primera manga. Eubanks se mantuvo en pie en el segundo set, pero Medvedev volvió a imponer su jerarquía en los momentos decisivos.



El ruso, ganador de tres trofeos Masters 1000 y uno de Grand Slam (US Open de 2021), cedió por única vez su servicio para que Eubanks igualara 4-4 y sirviera después para forzar el 'tiebreak', que Medvedev evitó con un 'break' providencial que selló su triunfo tras una hora y 29 minutos de juego.



El programa del jueves en Miami deparaba también el cruce de cuartos entre el español Carlos Alcaraz, número uno mundial, y el estadounidense Taylor Fritz, que fue aplazado la víspera por la lluvia. El ganador enfrentará en las semifinales al italiano Jannik Sinner.