Medvedev, Auger-Alliasime y Norrie pisaron fuerte en su aparición en Los Cabos

El ruso Daniil Medvedev, número 1 del ranking mundial, el canadiense Felix Auger-Aliassime (9) y el británico Cameron Norrie (12) debutaron con triunfos el miércoles en la segunda ronda el Abierto de tenis de Los Cabos 2022, que se disputa en México, y avanzaron a cuartos de final.



Auger-Aliassime tuvo un buen sinodal en el mexicano Alex Hernández, número 521 del ranking mundial, al que venció en dos sets con parciales de 6-3 y 7-5 en una hora con 59 minutos y 22 segundos.



El mexicano amenazó con llevarse el segundo set en el que logró dos quiebres, pero el canadiense se repuso con su saque as: registró 15 a lo largo del partido.



"Voy a recordar que este partido no fue fácil, nunca es fácil enfrentar a un local que lo deja todo en la pista", dijo Auger-Aliassime, segundo preclasificado, al final del encuentro.



Posteriormente, Medvedev apareció en la pista del estadio principal para lograr la victoria número 250 de su carrera profesional. Medvedev se impuso al australiano Rinky Hijikata en dos sets con parciales de 6-4 y 6-3 en una hora con 32 minutos y siete segundos.



"Sí sabía que es la victoria 250, estoy contento, alguien me lo dijo hace dos días, tengo buenas sensaciones en mi regreso a jugar", comentó Medvedev quien no competía desde junio pasado cuando estuvo en el Abierto de Mallorca.



Ante Hikikata, Medvedev concretó dos puntos de quiebre en siete oportunidades y salvó el único que tuvo en contra.



La demostración más contundente de la segunda ronda la dio el británico Cameron Norrie quien hizo valer su condición de campeón defensor.



Norrie dio cuenta del chino Chun-Hsin Tseng al que venció en dos mangas con pizarra de 6-3 y 6-0 en una hora con 13 minutos.



Tseng tuvo en el primer set nueve puntos de quiebre, pero sólo convirtió uno y en la segunda manga fue plenamente superado por Norrie.



"Vine de menos a más, confié en mi nivel y saqué mi mejor tenis", dijo Norrie al final del partido.



Tanto Daniil Medvedev como Felix Auger-Aliassime y Cameron Norrie exentaron la primera ronda y ganaron en su debut en la segunda, lo mismo que el serbio Miomir Kecmanovic.



Kecmanovic, cuarto favorito, venció al australiano Jordan Thompson en dos sets con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora con 12 minutos y 41 segundos.



El estadounidense Brandon Nakashima, sexto en la siembra, logró su segundo triunfo en el torneo al imponerse al australiano Max Purcell con doble 6-3 en una hora con 16 minutos y 16 segundos.



En esta segunda ronda cayó el séptimo preclasificado: el estadounidense Steve Johnson vino de atrás para vencer y eliminar al australiano Thanasi Kokkinakis en tres sets con parciales de 6-7 (3/7), 6-4 y 6-4 en dos horas con 47 minutos y 34 segundos.