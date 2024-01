Medvedev bate a Zverev y jugará ante Sinner la final en Australia

Medvedev buscará su segundo trofeo del Grand Slam, tras el US Open de 2021, ante Jannik Sinner (4º), que batió al número 1 y defensor del título Novak Djokovic.

Pero el alemán tembló y Medvedev aceleró para igualar 2-2 después de no haber tenido opciones ante el juego sin fisuras en la dos primeras mangas del tenista que eliminó a Carlos Alcaraz en la ronda precedente.

"Estaba un poco perdido y en el tercer set me dije, ' quiero al menos estar orgulloso de mí y si pierdo pelearé hasta el final en cada partido'", dijo Medvedev a pie de pista.

"Me sentía cansado físicamente, pero me dije que tenía que ser más agresivo, si no funcionaba, lo habría intentado. Funcionó, comencé a dar mejores golpes y a servir mejor", añadió.