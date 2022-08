Medvedev inicia con triunfo un US Open expectante por la posible despedida de Serena

El tenista ruso Daniil Medvedev arrancó este lunes con una exhibición la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos, que se prepara para una posible y emotiva despedida de la legendaria Serena Williams en la sesión vespertina.



Williams, de 40 años, enfrentará a las 19:00 locales (misma hora de Bolivia) a la montenegrina Danka Kovinic (80 del ranking de la WTA) en su estreno en el Grand Slam de Nueva York, donde tiene previsto poner punto y final a una carrera con 23 títulos 'Majors'.



En el primer choque del día en la pista central Arthur Ashe, Medvedev dio cuenta del estadounidense Stefan Kozlov, número 111 de la ATP, por 6-2, 6-4 y 6-0.



Medvedev vivió un inicio plácido en un torneo donde afronta una doble prueba de fuego: defender tanto su número uno del tenis masculino como la victoria del año pasado en la final ante Novak Djokovic, el gran ausente en Flushing Meadows (Nueva York).



El ruso, que apenas ha cosechado un trofeo este año (Los Cabos), aspira a ser el primero en revalidar el título desde que Roger Federer ganó su quinto consecutivo en 2008.



Otro campeón de Grand Slam, el británico Andy Murray, conmemoró el décimo aniversario de su triunfo en el US Open de 2012 superando al argentino Francisco Cerúndolo, el 23º sembrado.



Murray, que sigue tratando de regresar a su mejor nivel a sus 35 años, se impuso por 7-5, 6-3 y 6-3 y dejó a Cerúndolo sin su ansiada primera victoria en el cuadro principal de un torneo 'Major'.



Otro argentino apeado en su estreno fue Facundo Bagnis, número 105 de la ATP, que cayó ante el estadounidense Sebastian Korda (52º) por 5-7, 7-6 (7/3), 7-5 y 6-1.



Bagnis, de 32 años, puso en aprietos al hijo del extenista Petr Korda al llevarse el primer set pero permitió la remontada al bajar el ritmo en las siguientes mangas.



El también argentino Tomás Etcheverry se hizo a su vez con el primer set de su duelo ante el francés Hugo Grenier pero acabó sucumbiendo por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.



El primer latinoamericano en avanzar a la segunda ronda fue el chileno Alejandro Tabilo, que batió al polaco Kamil Majchrzak por 6-1, 6-4, 6-7 (3/7) y 6-1.



Tabilo, número 71 de la ATP, enfrentará en la siguiente fase al estadounidense J.J. Wolf (87º), sorprendente verdugo del español Roberto Bautista (18º).



A la espera del estreno de sus figuras Rafael Nadal y Carlos Alcaraz el martes, el tenis español colocó el lunes a su primer representante en la segunda ronda, Alejandro Davidovich, que superó al japonés Yoshihito Nishioka (55º) por 6-3, 7-5 y 6-3.



Por su parte, Wu Yibing se convirtió en el primer tenista chino en ganar un partido de individuales masculinos de un torneo de Grand Slam en 63 años al eliminar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-3, 6-4 y 6-0.



- La noche de Serena Williams -

En el torneo femenino, todos los focos estarán puestos en el choque nocturno entre Serena Williams y Danka Kovinic, donde la estadounidense tratará de postergar un poco más su despedida.



Aunque también competirá en dobles junto a su hermana mayor, Venus, el miércoles o jueves, el mundo del tenis espera conocer el lunes el destino de Serena Williams, la jugadora más dominadora del último medio siglo.



Williams hace tiempo que perdió su mejor forma y su poder de intimidación proviene de su figura histórica más que de su juego.



Pero el lunes jugará reforzada con el apoyo incondicional de las abarrotadas gradas del Arthur Ashe (23.8000 asientos), el mayor y más ruidoso estadio de tenis del mundo, por cuyas entradas se han pagado precios entre 270 y 4.500 dólares, que se disparan hasta casi 98.000 en los palcos.



Los aficionados saben que, ahora sí, cada partido de Serena puede ser el último y tratarán de que Kovinic, una tenista 13 años más joven y sin títulos en su vitrina, no sea la última rival de su ídolo.



- Gauff dentro, Halep fuera -

En los primeros cruces del torneo femenino, la rumana Simona Halep, flamante campeona este mes del torneo WTA 1000 de Toronto, tropezó ante la joven ucraniana Daria Snigur, número 124 de la WTA, por 6-2, 0-6 y 6-4.



La eliminación supone un enorme revés para la ex número uno mundial, que parecía de vuelta a los grandes escenarios después de superar una serie de lesiones en un hombro y un muslo.



En cambio, la estadounidense Coco Gauff, subcampeona de Roland Garros a sus 18 años, no tuvo mayores problemas para despedir a la francesa Leolia Jeanjean por 6-2 y 6-3.



Dos tenistas suramericanas superaron su primer compromiso en Flushing Meadows.



La colombiana Camila Osorio, campeona del US Open júnior en 2019, remontó un set en contra ante la estadounidense Ann Li para vencer por 1-6, 6-3 y 6-1.



Por su parte la brasileña Beatriz Haddad Maia, quien cayó ante Halep en la final de Toronto, avasalló a la croata Ana Konjuh por 6-0 y 6-0 y se citó en un apasionante duelo con la canadiense Bianca Andreescu, campeona del US Open en 2019.