Medvedev pasa a octavos del US Open con Sinner en el horizonte

El tenista ruso Daniil Medvedev, ex número uno mundial, venció la noche del sábado al italiano Flavio Cobolli y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, posible paso previo a un esperado choque con el favorito Jannik Sinner.



Medvedev y Sinner, ganadores del US Open de 2021 y del último Abierto de Australia respectivamente, son los únicos campeones de Grand Slams que siguen en liza en Nueva York tras las impactantes eliminaciones de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.



Medvedev, actual número cinco del ranking de la ATP, solventó un entretenido cruce de tercera ronda frente a Cobolli (31º) por 6-3, 6-4 y 6-3 en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).



El tenista moscovita se verá en octavos con el portugués Nuno Borges (34º de la ATP) y, en caso de triunfo, podría afrontar un pulso de alto voltaje ante Sinner.



"Hay que ser muy cauteloso pero si yo juego bien puedo ganar esto y si no, puedo perder con cualquiera", dijo Medvedev sobre las sorpresas de la primera semana en Flushing Meadows.



El sábado, Medvedev fue quebrado en el inicio del primer y tercer set por Cobolli, una de las nuevas promesas del ascendente tenis italiano.



Pero, exceptuando esos pasajes, el ruso mandó en el partido con su temible saque como principal arma, sumando un total de nueve 'aces' por dos de su rival.



Cobolli, que ha realizado grandes progresos esta temporada, ofreció un buen espectáculo en la pista central en un tercer set en el que ambos se enzarzaron en vibrantes intercambios con los que trataron de ganarse al público.



"Fue un partido muy divertido de jugar", resumió Medvedev, finalista del torneo el año pasado.