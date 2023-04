Medvedev suma el primer Masters 1000 de Miami a su dominante inicio de año

El tenista ruso Daniil Medvedev, exnúmero uno mundial, venció este domingo a la promesa italiana Jannik Sinner y alzó su primer trofeo del Masters 1000 de Miami, el cuarto título de su monumental inicio de temporada.



Medvedev se impuso a Sinner por 7-5 y 6-3 en 94 minutos de juego en la quinta final que disputaba consecutivamente desde febrero.



El tenista de Moscú ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos con una única derrota en la final del pasado Masters 1000 de Indian Wells ante el español Carlos Alcaraz, a quien sucedió este domingo en el palmarés de campeones de Miami.



"Estoy muy contento. Es el mejor comienzo de temporada que he tenido nunca", expresó ante los medios Medvedev, también ganador este año en Rotterdam, Doha y Dubai.



Maestro del tenis en pista dura, Medvedev ha alzado 18 de sus 19 trofeos de la ATP en esa superficie y, con su ansiada primera corona de Miami en las manos, no pudo evitar lanzar un último reproche a la organización de Indian Wells, cuya pista criticó duramente por ser demasiado lenta.



"Esta es una cancha dura de verdad. Me hizo muy feliz jugar aquí", afirmó el quinto posicionado del ranking mundial. "Si fuera mi elección, solo existirían pistas duras, pero entiendo perfectamente que eso no es justo".



Del otro lado Sinner, undécimo del ranking, llegaba a su segunda final de Miami con la confianza al máximo tras un memorable triunfo en semifinales ante Alcaraz.



El italiano arruinó los planes del prodigio español de firmar un histórico doblete de triunfos Masters 1000 y de conservar el número uno de la ATP, que el lunes regresará a las manos de Novak Djokovic, ausente en la gira estadounidense por su rechazo a la vacuna contra el coronavirus.



Pero Sinner se estrelló el domingo con un Medvedev en estado de gracia y encajó su segunda derrota en finales de Masters 1000 tras la que le asestó el polaco Hubert Hurkacz en el mismo escenario en 2021.



"Hace dos años jugué aquí la final y no gané. Este año tampoco, pero ojalá que algún año lo consiga", dijo un abatido Sinner, que dijo haber sufrido algunos problemas físicos que le impidieron rendir a su máximo nivel.



"Esta mañana no me he levantado en mi mejor forma, me sentía un poco enfermo", explicó en la rueda de prensa. "No estaba tan mal como para retirarme. Pero con el calor, cuando corres mucho, cada vez va a peor".