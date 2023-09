Medvedev vence a Rublev y avanza a semifinales del US Open

Medvedev, tercer sembrado, se impuso por 6-4, 6-3 y 6-4 a Rublev (8), que encajó su novena derrota en unos cuartos de final de Grand Slam.



En las semifinales, Medvedev enfrentará al ganador del último cruce de cuartos este miércoles entre el español Carlos Alcaraz, defensor del título, y el alemán Alexander Zverev.



El ex número uno mundial, que conquistó su único título de Grand Slam en la edición de 2021 en Nueva York, está ávido por volver a la final tras su traspiés del año pasado en los octavos de final ante Nick Kyrgios.



Compitiendo bajo un fuerte calor y humedad en Flushing Meadows, donde las temperaturas rondaban los 35º, un extenuado Medvedev se acercó durante el tercer set a una de las cámaras de la pista para mandar un mensaje de protesta.



"No lo pueden ni imaginar. Un jugador va a morir, y entonces verán", afirmó el ruso.



"Las condiciones fueron brutales. Lo único bueno es que ambos jugadores sufren", dijo Medvedev en la entrevista posterior al duelo, que se prolongó por dos horas y 48 minutos.



"Al final del primer set ya no podía ver la pelota y, como él, jugaba por instinto", afirmó el ruso, que pidió en dos ocasiones atención médica, fue auscultado e hizo uso de un inhalador.



Dominando desde el servicio y más efectivo en los momentos clave, Medvedev mantuvo siempre el control del partido ante un Rublev que solo alcanzó a ponerse brevemente en cabeza durante el tercer set.



Con este resultado, Medvedev le asestó una nueva y dolorosa derrota a Rublev, amigo, competidor desde la infancia y también padrino de su hija.



Rublev dejó escapar su novena oportunidad de clasificar a unas semifinales de Grand Slam. Otra de ellas ocurrió también ante Medvedev en los cuartos del US Open en 2020.



El jugador de Moscú, de 25 años, llegaba con confianza al último Grand Slam del año después de alzar en abril su primer título de Masters 1000 en Montecarlo.



Tras resistirse a su derrota salvando cuatro pelotas de partido, Rublev acabó reconociendo la superioridad de Medvedev con un abrazo en la red.



Medvedev espera ahora rival para las semifinales del viernes, donde podría tener la opción de revancha por su derrota ante Alcaraz en la final de Indian Wells a principios de temporada.