"Mi estilo de juego es hacer cosas distintas", afirma Alcaraz

El joven Carlos Alcaraz, principal favorito para ganar el Torneo de Madrid, afirmó este martes que llega "al 100% físicamente" a la capital española, donde espera revalidar título con su juego "alegre" y hecho de "cosas distintas".

"Físicamente me encuentro al 100% con muchas ganas de empezar aquí", afirmó Alcaraz ante los periodistas en la Caja Mágica madrileña, sede del torneo.

"Con el nivel que he mostrado en Barcelona ganando el título, vengo aquí con mucha confianza", añadió el número dos del mundo.

El joven murciano, de 19 años, ha creado una gran expectación con su presencia, pero no lo ve como una presión añadida.

"Me lo tomo totalmente al revés; como una motivación. A mí me gusta jugar enfrente de tanto público y más si es aquí, en España, delante de mi gente", aseguró Alcaraz, que tampoco vería como un fracaso no revalidar el título.

"Para mí, salir del torneo pensando que he fracasado sería del nivel que he mostrado o del nivel de actitud, que para mí es lo más importante", explicó.

"Si de actitud, de cabeza, estoy bien, jugando a buen nivel, no me lo tomaría como fracaso", afirmó Alcaraz con la misma sonrisa que exhibe en cada partido.

"Mi estilo de juego es muy alegre, es hacer cosas distintas y eso me sale de dentro. Cuando estoy disfrutando, me sale una sonrisa", afirmó.

"Es algo que con mi equipo también hacemos, cuando en medio del partido vemos que tengo un momento malo, hacemos bromas para sacarme esa sonrisa y que cambie mi perspectiva de ver el partido y cambiar mi manera de jugar", añadió Alcaraz.

En Madrid, no estarán ni Novak Djokovic ni Rafa Nadal, dos bajas sensibles.

"Cuando no están los mejores digamos que es un poquito más fácil", afirmó el español, aunque "no nos confiamos por las grandes bajas que ha habido que es una pena no poder disfrutarlas en vivo".

Para el joven tenista murciano, el Torneo de Madrid podría ser la ocasión para que la 'Next-Gen' dé un golpe en la mesa.

"Siempre he dicho que hay jóvenes, me incluyo en ellos, que están jugando a un gran nivel, que están ganando torneos, que están peleando por los mejores títulos del mundo y que aquí en Madrid no se quedan atrás", concluyó.

