Mirá las reacciones del mundo tenis: Corazones rotos y declaraciones de amor por el retiro de Federer

Estas son las primeras reacciones del mundo del tenia al anuncio de retirada de Roger Federer del tenis profesional, que hizo este jueves el tenista suizo a través de un comunicado:



- Carlos Alcaraz: "Roger..." acompañándolo con un emoji de un corazón roto (Twitter). Más tarde, en la misma red social, el nuevo número 1 mundial publicó una foto de ambos con el mensaje: "Roger fue uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Aún quiero jugar contra ti. Te deseo mucha suerte en tu futuro.



- Juan Martín del Potro: "TE AMO Roger. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis y por mí mismo. El tenis nunca sera el mismo sin ti" (Twitter)



- Andy Roddick: "Gracias por los recuerdos compartidos. Fue un honor compartir tiempo y experiencias en las canchas más sagradas del deporte. Danos noticias tuyas" (Twitter)



- Billie Jean King: "Es el campeón de campeones. Tiene el juego más completo de su generación y se ha ganado el corazón de los fans del deporte del mundo entero con su increíble rapidez en la pista y un poderoso espíritu tenístico. Ha tenido una carrera histórica con recuerdos que perdurarán. Te deseamos lo mejor ahora que sigues tu camino".



- Martina Navratilova: "¡Qué mensaje más sincero, lleno de amor, vida, de esperanza, de pasión y de gratitud! Exactamente como el tenis que Roger jugaba y que hemos amado tanto. Gracias, gracias, gracias por toda la magia" (Twitter)



- Rod Laver: "Gracias por todo Roger. Hasta pronto. Rocket"



- Torneo de Roland-Garros: "Leyenda del tenis", acompañado con una foto del tenista en una pista de tierra batida (Twitter)



- ATP tour: "Tú cambiaste el tenis '#Rforever'" (Twitter)



- Wimbledon: "Fue una suerte estar entre los testigos de tu viaje y de ver como te convertías en un campeón en toda la expresión de la palabra (...) Todo lo que podemos decir es gracias, por los recuerdos y por tanta felicidad que nos has dado" (Twitter)



- WTA: "La definición de grandeza. El final de una era. #ThankYouSerena #RForever", acompañado de una foto de Federer junto a Serena Williams (Twitter)



- Juegos Olímpicos: "Un inmenso atleta. Una carrera increíble. Gracias por todo @rogerfederer ¡Te vamos a echar de menos!" (Twitter)



- Toni Nadal: "Rafael no habría sido tan fuerte sin Roger Federer. Siempre tenía que elevar su nivel. Junto con Djokovic, cada uno de ellos ha hecho evolucionar el nivel de juego de los otros. Es un día muy malo para los amantes del tenis. Tengo un hijo que admira mucho a Federer, que esperaba su regreso y ahora sabemos que es su último partido. Tenía la combinación perfecta entre la eficacia y la clase" (web de RMC Sport)