Murkel Dellien cae ante Franco Roncadelli; Uruguay iguala la serie en la Copa Davis

¡Todo se definirá el sábado! Franco Roncadelli se impuso en dos sets a Murkel Dellien por 6-2 y 6-2, igualando la serie entre Bolivia y Uruguay, que luchan por meterse en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. El duelo entre el boliviano y el uruguayo se llevó a cabo el viernes por la noche en la cancha central de Las Palmas Country Club.



Murkel no pudo seguir los pasos de su hermano, Hugo, quien poco antes había derrotado en el encuentro inicial a Joaquín Aguilar con parciales de 6-2 y 6-3.



El partido



Murkel arrancó fuerte, llevándose el primer game y cometiendo pocos errores no forzados. Además, contaba con el apoyo del público, que se dio cita en gran número para alentar al equipo boliviano. Sin embargo, experimentó un leve descenso en su rendimiento y dejó crecer a Roncadelli, quien, una vez que aceleró, no dio marcha atrás.



El uruguayo se mostró muy seguro de su juego y rápidamente logró una amplia diferencia de games, quebrando en reiteradas oportunidades el saque de Dellien. En apenas 40 minutos, Roncadelli cerró la manga por 6-2.



Se pensaba que este resultado sería un 'sacudón' para Dellien y que lograría reponerse en el segundo set, pero no fue así. Su contrincante, envalentonado por el rendimiento mostrado en el primer set, no le dio chances de reacción al boliviano y ratificó su triunfo con otro 6-2, logrando de esta forma emparejar el global (1-1) y extendiendo la definición a los próximos tres partidos.



Todo se definirá el sábado, cuando se disputen los últimos tres partidos: dos singles y un doble. El equipo que sume tres puntos (gane tres partidos) se llevará la serie y logrará el ascenso al Grupo Mundial I de la Copa Davis.



Según la programación, el rol de partidos para el sábado será el siguiente:



16:00: Dobles

Federico Zeballos & Boris Arias

(Bolivia) vs. Ariel Behar & Ignacio Carou



A continuación:

Hugo Dellien vs. Franco Roncadelli



A continuación:

Murkel Dellien vs. Joaquín Aguilar