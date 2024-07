Murkel Dellien lucha pero cae en el Challenger de Amersfoort

Murkel Dellien se despidió del Challenger de Amersfoort, que se desarrolla en los Países Bajos, tras caer ante el neerlandés Max Houkes (6-4 y 7-5) en un partido que se extendió por casi dos horas. El tenista boliviano no logró replicar la destacada actuación que había tenido en octavos de final, donde había vencido al checo Jim Vesely.



En su enfrentamiento contra Houkes, Dellien se mostró competitivo, pero no pudo capitalizar los puntos de quiebre que se le presentaron. El primer set terminó 6-4 a favor del local, quien aprovechó su potente servicio para ganar una gran cantidad de puntos y logró varios aces que resultaron determinantes en el desarrollo del partido.



A pesar de un inicio prometedor en el segundo set, donde Dellien tomó la delantera, Houkes demostró su calidad y control en la cancha, recuperando el dominio del juego y cerrando el partido con un marcador de 7-5. Esta derrota fue un duro golpe para Dellien, quien actualmente ocupa el puesto 168 en el ranking de la ATP y había llegado al torneo con la esperanza de mejorar su posición.



El Challenger de Amersfoort, que reparte un total de 74,825 dólares en premios, ofrece 75 puntos al ganador, lo que hace que la oportunidad de avanzar en la clasificación sea aún más valiosa para los jugadores. Dellien, al no poder avanzar más en el torneo, perdió una oportunidad crucial para escalar en el ranking ATP.



A pesar de la derrota, el tenista boliviano ha mostrado un crecimiento notable en su juego y sigue siendo un referente del tenis nacional. La experiencia adquirida en este tipo de competencias será fundamental para su desarrollo como jugador y su ambición de escalar posiciones en el ranking.