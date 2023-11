Murray no jugará la fase final de la Copa Davis por lesión

"Me lesioné ligeramente un hombro, lo que significa que no podré participar en la Copa Davis", declaró el escocés, de 36 años y actual 42º ATP, citado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en X (antiguo Twitter).



"Estoy decepcionado de no poder formar parte del equipo, pero ahora me concentro en la recuperación y en la preparación de la nueva temporada", añadió el triple vencedor de Grand Slam, que iba a enfrentarse a la Serbia de Novak Djokovic en los cuartos de la fase final de la Davis, del 21 al 26 de noviembre en Málaga.



En los otros tres cuartos, Canadá, defensor del título, juega ante Finlandia, la República Checa frente a Australia e Italia contra Países Bajos.



Murray lideró a Gran Bretaña en el triunfo en la Davis de 2015.