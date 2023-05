Nadal anunciará el jueves si disputará o no el próximo Roland Garros

Nadal comparecerá ante los medios en su academia de la localidad mallorquina de Manacor, informó su servicio de prensa en un comunicado.



"Si juega o no Roland Garros será comunicado entonces al igual que las razones por las que decide una cosa o la otra", concluye la breve nota enviada a los medios.



Según la prensa española, el 14 veces ganador de Roland Garros, no acudirá al torneo parisino por primera vez desde su debut en 2005.



Nadal no ha vuelto a competir desde que se lesionó el iliopsoas de la pierna izquierda, durante el Abierto de Australia de enero, en el que se despidió en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald.



Inicialmente la lesión le iba a tener apartado de seis a ocho semanas, pero el tiempo de recuperación se ha ido alargando.



Desde entonces, el español se perdió la gira americana y tampoco ha arrancado la temporada de tierra batida, habiéndose perdido los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma.