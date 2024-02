Nadal duda de poder reaparecer en Doha y defiende su colaboración con Arabia Saudita

El tenista español Rafa Nadal dejó planear este miércoles la incertidumbre sobre su presencia en el torneo de Doha, en una entrevista con la televisión La Sexta, en la que consideró a Arabia Saudita "un país con un gran potencial".



"Para Doha llego muy justito. He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite", afirmó Nadal en un extracto de la entrevista con la televisión La Sexta que se emitirá en la noche de este miércoles y de la que publicó un avance el medio Relevo.



"Piensa que llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo en lo tenístico y en lo físico, sino en lo mental", afirmó Nadal, que ve más seguro estar en el torneo de Indian Wells del 6 al 17 de marzo.



"Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí. No sé si va a ser la última vez que lo juegue o no, pero hay opciones de que sí, así que me gustaría estar en Indian Wells sí o sí", afirmó al programa El Objetivo de La Sexta.



- Con ganas de ir a Doha -

En enero pasado, los organizadores anunciaron que Nadal estaba inscrito para el torneo de Doha, que se celebra entre el 19 y el 24 de febrero.



"Me encantaría estar en Doha, lo que sé que llego más justo a Doha. La decisión de Doha la veo más de último minuto. La decisión de Indian Wells... A Indian Wells si no hay nada raro voy a viajar seguro", dijo.



El tenista español no dudó en afrontar las preguntas sobre su reciente nombramiento el pasado 15 de enero como embajador de la federación saudita de tenis, negando que sea un medio para un lavado de imagen del país.



"Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen, es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial", afirmó Nadal en esta entrevista, de la que La Sexta también ha publicado un extracto en su página web.



"Con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", añadió Nadal, aunque afirmó entender que la gente pueda pensar así.



- "Libertad para poder trabajar" -

"Hay cosas que a día de hoy se tienen que mejorar, sin ninguna duda, que es un país que va muy retrasado en muchas cosas, con lo cual el país se ha abierto recientemente", añadió.



"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos, si después eso no ocurre, pues en la siguiente entrevista, dentro de un tiempo, te diré cometí un error y me he equivocado", afirmó el rey de Roland Garros.



El tenista español ganador de 22 títulos del Grand Slam realizó un breve regreso a la competición con motivo del torneo de Brisbane (Australia), a principios de enero, después de casi un año sin jugar por una lesión.



Tras una derrota en la tercera ronda en Brisbane fue declarado baja el 7 de enero para el Abierto de Australia en Melbourne, debido a un desgarro muscular.



Nadal afirmó en La Sexta que su "objetivo prioritario es intentar llegar a la temporada de tierra lo más sano posible, al menos darme la opción de disfrutar de esta temporada de tierra" y de Roland Garros, la gran cita de la temporada de arcilla y donde Nadal ha cimentado gran parte de su leyenda, con 14 títulos.





