Nadal es derrotado de nuevo en la United Cup

El español Rafael Nadal, actual número dos del mundo, cosechó una segunda derrota consecutiva en la United Cup este lunes en un revés de cara a su confianza y preparación de cara al Abierto de Australia.



Tampoco pudo ganar el alemán, antiguo número dos del mundo, Alexander Zverev, quien, igual que Nadal, sufrió una segunda derrota consecutiva en este inicio de temporada, esta vez ante el estadounidense Taylor Fritz.



Nadal, ganador de 22 Grand Slam, había sido derrotado el sábado por el británico Cameron Norrie, 14º jugador mundial, en su debut esta temporada, y cayó de nuevo este lunes, por 3-6, 6-1, 7-5, ante el australiano Alex De Miñaur, 24º de la ATP, en Sídney, con seis juegos perdidos de forma consecutiva en el segundo set.



"Honestamente, no debo estar demasiado alarmado o negativo sobre lo que ha pasado. Había chances reales de perder este tipo de partidos. Puedo mejorar y realmente creo que puedo hacerlo", señaló Nadal.



"Tengo dos semanas antes del inicio del Abierto de Australia", dijo Nadal. "No puedo decir que la situación sea la ideal, pero tampoco puedo decir que sea muy negativa", añadió.



"Por momentos, estuve jugando bien, son dos partidos me van a ayudar. Llegué necesitando un poco más de tiempo", explicó.



"De Miñaur jugó mejor en los momentos importantes. Tuve mis posibilidades, pero cometí errores importantes en esos momentos, que no debo repetir si quiero ganar", concluyó el español.



- España, ya eliminada -

En el definitivo tercer set, tras errores no forzados de Nadal, el australiano rompió el servicio del español en el undécimo juego, para colocarse con ventaja de 6-5 y servir para la victoria.



"Honestamente, solo puedo estar feliz de haber logrado mi primer triunfo sobre Rafa en esta pista, no es un secreto que es mi pista favorita en el mundo", dijo De Miñaur.



"Rafa es un gran competidor y lo que ha sido capaz de hacer por este deporte es verdaderamente asombroso, por lo que me siento muy honrado. Es un sueño hecho realidad", añadió.



La United Cup enfrenta a 18 naciones que están repartidas en seis grupos (dos en Perth, dos en Sídney y dos en Brisbane). Cada equipo disputa dos series en esta fase de grupos, estando compuesta una serie por dos partidos individuales masculinos, dos partidos individuales femeninos y un partido de dobles mixto, que sirve de desempate en caso de igualdad 2-2.



Al final de la fase de grupos, los equipos que lideren las dos llaves de cada ciudad se enfrentarán entre sí y los tres vencedores se clasificaran a semifinales. El equipo no clasificado con mejor balance en fase de grupos, completará las semifinales.



España y Australia ya están eliminadas en el Grupo D de Sídney, con el equipo británico de Norrie ya clasificado, que jugará contra Estados Unidos en la final de la ciudad, después de que Fritz y Madison Keys derrotaran a Alemania.



Fritz, noveno jugador del mundo, derrotó a Zverev por 6-1, 6-4 en solo 64 minutos.



Era el segundo revés del alemán tras caer derrotado el sábado ante el checo Jiri Lehecka, 81 del mundo, en su primer partido desde su lesión de ligamentos del tobillo en Roland Garros, en semifinales contra Nadal en junio.



Después, Keys derrotó a Jule Niemeier por 6-2, 6-3.