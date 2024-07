Nadal ganó en primera ronda del ATP de Bastad en su regreso al circuito individual

"Está bien. Podríamos decidir que estoy defendiendo el título", bromeó Nadal después de la victoria, aludiendo a que no jugaba en Bastad desde que fue campeón con 19 años, en 2005.

"No he jugado mucho al tenis en los últimos meses. Las sensaciones son estupendas, poder jugador en una cancha llena de pública me da una energía increíble", afirmó.