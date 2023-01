Nadal "mentalmente destrozado" tras una nueva lesión en Australia

"No puedo decir que no estoy destrozado mentalmente en este momento, porque estaría mintiendo" , dijo después en una rueda de prensa, donde se le vio abatido y con la voz a punto de quebrar.

"No os penséis que estoy diciendo todo esto porque quiero dar un paso atrás. No es el caso", afirmó.

"No quería retirarme siendo el defensor del título aquí" , explicó Nadal, que también reconoció el trabajo de su rival, que se había llevado el primer set y contaba con una ruptura en el segundo antes de la lesión.

"Perdí el partido, ya está (...) No sé si en buenas condiciones habría ganado el partido" , admitió Nadal.

El español ya había sufrido problemas en la cadera y, según explicó, había tenido más molestias en los últimos días. Sin embargo, hasta que no se someta a exámenes, no sabrá el alcance ni el detalle de la lesión.

"No soy ni pesimista ni optimista, voy a ser cauto y esperar a ver qué me dicen los resultados y los médicos", pero "ojalá no sea nada largo", agregó.