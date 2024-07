Nadal pierde la final de Bastad en último torneo antes de los Juegos Olímpicos

El tenista español Rafael Nadal (N.261) cayó derrotado este domingo en la final del torneo de tierra batida de Bastad (Suecia) a manos del portugués Nuno Borges (N.51) por 6-3, 6-2 en menos de hora y media.



Esta clara derrota del exnúmero 1 mundial frente a un modesto adversario, que jugaba su primera final del circuito a los 27 años, es preocupante de cara al debut del español en los Juegos Olímpicos que tendrá lugar en una semana en su jardín de Roland Garros, en su superficie favorita.



Era la primera final que alcanzaba Rafael Nadal después de dos años, tras Roland Garros 2022, debido a las lesiones.



El tenista español había dado señales durante toda esta semana en el torneo de volver a estar en forma.



Pero Nadal, en vez de celebrar su título número 64 en tierra, fue dominado por Borges mientras intentaba encontrar fluidez en su servicio y los golpes de fondo de pista.



"Felicidades a Nuno", dijo Nadal. "Has jugado muy bien durante la semana entera así que te mereces este título más que nadie. Enhorabuena y disfruta el momento, siempre es especial ganar un título".



"Hoy no ha sido mi mejor día, pero todo el mérito para Nuno. Jugó muy bien y me lo puso muy difícil, así que bien hecho".



El partido empezó mal para el mallorquín, que concedió su primer servicio para empezar perdiendo por 2-0.



El primer set fue un festival de servicios rotos por parte de ambos jugadores, ya que no fue hasta el 4-2 que Borges pudo mantener su saque y escaparse 5-2 para luego ganar el set 6-3 en 47 minutos.



El segundo set se lo llevó el portugués por 6-2 y puso fin a un partido de menos de 90 minutos.