Nadal regresa en enero para sus últimos bailes sobre la pista

Nadal, que no juega desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, el pasado mes de enero, volverá a la competición en ese torneo ATP 250, preparatorio para el Grand Slam australiano.

"Creo que no me merezco terminar así" , se le oye decir en el video al zurdo de Manacor, actualmente en el puesto 663º del ranking ATP después de un año sin jugar.

"La ilusión de volver a jugar la tengo, y eso para mí es una satisfacción personal grande. No voy a ganar más Grand Slams que Djokovic , pero sí que me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar", explicó a mediados de noviembre.

"Creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo", comentó en septiembre sobre el récord de torneos 'Grandes'.

"Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable, que es la edad, y la otra son los problemas físicos", dijo en septiembre.