Panamericanos: gran remontada de Noelia Zeballos

Noelia Zeballos salió victoriosa en los octavos de final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que se desarrollan en la capital de Chile.



La tenista nacional tuvo que batallar bastante para llevarse el partido. Zeballos se impuso en tres sets a la colombiana María Paulina Peréz en casi dos horas de juego.



El arranque de la abanderada boliviana no fue el mejor, cayó 0-6 en la primera manga y se vio obligada a redoblar esfuerzos.



En el segundo set, logró emparejar las acciones tras vencer 7-5. De esta manera forzó el tercer y y último set, donde mostró todo su potencial y terminó repitiendo el mismo resultado (7-5).



De tal manera, Zeballos aseguró su boleto a los cuartos de final del certamen.



“Gané un partido durísimo. Logré cambiar el chip y no me rendí, afortunadamente pude darle vuelta al marcador. Es primera vez que accedo a cuartos de final de unos Panamericanos, creo que es un logro muy bonito”, señaló la tenista cruceña una vez finalizado su juego.



“Llevaba bastante tiempo parada, estuve lesionada dos meses por una molestia en el hombro. Venía sin competir y la falta de ritmo perjudica”, añadió.