¡Primer punto para Bolivia! Hugo Dellien venció al uruguayo Aguilar en dos sets

¡Con pie derecho! Así arrancó Bolivia en la Copa Davis este viernes tras el debut arrollador de Hugo Dellien, quien venció en dos sets al uruguayo Joaquín Aguilar por 6-2 y 6-3 en casi dos horas de juego. El partido se llevó a cabo en la cancha central de Las Palmas Country Club, en Santa Cruz de la Sierra, ante un importante marco de público.



En el primer set, Dellien impuso condiciones desde el game inicial, siendo efectivo y agresivo con su primer servicio. Este fue el punto alto del tenista nacional, que cometió pocos errores no forzados y no realizó ninguna doble falta. Con mucha jerarquía, volcó el partido a su favor y dejó sin opciones a su oponente, quien intentó neutralizar el juego del boliviano con golpes rasos. En cuarenta minutos, Dellien cerró la manga por 6-2.



En el segundo set, Hugo quiso ratificar su poderío, pero se encontró con una buena respuesta de Aguilar, que supo arremeter en los momentos clave. El uruguayo comenzó a mostrarse con mayor solidez e incluso quebró el saque del ‘Tigre’ de Moxos en una oportunidad, poniéndose arriba 3-1.



Dellien ingresó en un mar de dudas, pero el empuje de la gente fue crucial. “Hugo, Hugo, Hugo”, era el coro que más se escuchaba desde las graderías. Sin duda, fue un impulso importante, porque poco a poco volvió a tomar control del partido hasta que quebró el saque de Aguilar y emparejó las acciones (3-3).



De aquí en adelante no hubo vuelta atrás. Hugo demostró por qué es la raqueta número uno del certamen y pasó por encima de su rival para cerrar el set (6-3) y llevarse el partido, que representa el primer punto para Bolivia.



Ahora restan cuatro partidos; el siguiente en entrar en acción será su hermano, Murkel, que en breve jugará ante Franco Roncadelli. De ganar, Bolivia dará pasos agigantados en su afán de llegar al Grupo Mundial I de la Copa Davis.



Modalidad



Se juegan cinco partidos en total: cuatro de singles y uno de dobles. El equipo que sume tres puntos (gane tres partidos) se llevará la serie y logrará el ascenso.