“¿Que mirás bobo? Andá pa’ allá”, Djokovic a lo Messi con Diego Schwartzman en un gimnasio

Fútbol

¿Messi o Mbappé? Trofeo The Best de la FIFA tiene a dos grandes candidatos

Lionel Messi y Kylian Mbappé son los dos grandes aspirantes al Trofeo FIFA The Best a mejor jugador del año 2022, cuya lista de candidatos fue desvelada este jueves. El ganador del The Best se anunciará el 27 de febrero.