¿Quién tomará el testigo de Nadal en el palmarés de Roland Garros?

Tras conseguir en 2022 su 14ª corona, Rafael Nadal no participará en la edición 2023 de Roland Garros que comienza el domingo y finaliza el 11 de junio. Algunos datos sobre el segundo Grand Slam de la temporada:



- Los diez últimos vencedores



HOMBRES



2022: Rafael Nadal (ESP)



2021: Novak Djokovic (SRB)



2020: Rafael Nadal (ESP)



2019: Rafael Nadal (ESP)



2018: Rafael Nadal (ESP)



2017: Rafael Nadal (ESP)



2016: Novak Djokovic (SRB)



2015: Stan Wawrinka (SUI)



2014: Rafael Nadal (ESP)



2013: Rafael Nadal (ESP)



MUJERES



2022: Iga Swiatek (POL)



2021: Barbora Krejcikova (CZE)



2020: Iga Swiatek (POL)



2019: Ashleigh Barty (AUS)



2018: Simona Halep (ROM)



2017: Jelena Ostapenko (LAT)



2016: Garbiñe Muguruza (ESP)



2015: Serena Williams (USA)



2014: Maria Sharapova (RUS)



2013: Serena Williams (USA)



- Palmarés de 2022



Individual masculino:



Rafel Nadal (ESP) bate a Casper Ruud (N.8) 6-3, 6-3, 6-0



Individual femenino:

Iga Swiatek (POL) a Coco Gauff (USA) 6-1, 6-3



Dobles masculino:



Marcelo Arévalo/Jean-Julien Rojer(ESA/NED) a Ivan Dodig/Austin Krajicek (CRO/USA) 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3



Dobles femenino:



Caroline Garcia/Kristina Mladenovic (FRA) a Coco Gauff/Jessica Pegula (USA/N.8) 2-6, 6-3, 6-2



Doble mixto:



Ena Shibahara/Wesley Koolhof (JPN/NED) a Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen (NOR/BEL) 7-6 (7/5), 6-2



- Programa:



Domingo 28, lunes 29 y martes 30 mayo: 1ª ronda



Miércoles 31 mayo y jueves 1 de junio: 2ª ronda



Viernes 2 y sábado 3 junio: 3ª ronda



Domingo 4 y lunes 5 junio: octavos



Martes 6 junio: dos cuartos de final masculino, dos cuartos femenino



Miércoles 7 junio: dos cuartos de final masculino, dos cuartos femenino



Jueves 8 junio: semifinales femenino



Viernes 9 junio: semifinales masculino



Sábado 10 junio: final femenino, final dobles masculino



Domingo 11 junio: final masculino, final dobles femenino



- Cabezas de serie:



HOMBRES



1. Carlos Alcaraz (ESP)



2. Daniil Medvedev (RUS)



3. Novak Djokovic (SRB)



4. Casper Ruud (NOR)



5. Stefanos Tsitsipas (GRE)



6. Holger Rune (DEN)



7. Andrey Rublev (RUS)



8. Jannik Sinner (ITA)



9. Taylor Fritz (USA)



10. Félix Auger-Aliassime (CAN)



11. Karen Khachanov (RUS)



12. Frances Tiafoe (USA)



13. Hubert Hurkacz (POL)



14. Cameron Norrie (GBR)



15. Borna Coric (CRO)



16. Tommy Paul (USA)



17. Lorenzo Musetti (ITA)



18. Alex de Minaur (AUS)



19. Roberto Bautista (ESP)



20. Daniel Evans (GBR)



21. Jan-Lennard Struff (GER)



22. Alexander Zverev (GER)



23. Francisco Cerúndolo (ARG)



24. Sebastian Korda (USA)



25. Botic van de Zandschulp (NED)



26. Denis Shapovalov (CAN)



27. Yoshihito Nishioka (JPN)



28. Grigor Dimitrov (BUL)



29. Alejandro Davidovich (ESP)



30. Ben Shelton (USA)



31. Miomir Kecmanovic (SRB)



32. Bernabé Zapata (ESP)



MUJERES



1. Iga Swiatek (POL)



2. Aryna Sabalenka (BLR)



3. Jessica Pegula (USA)



4. Elena Rybakina (KAZ)



5. Caroline Garcia (FRA)



6. Coco Gauff (USA)



7. Ons Jabeur (TUN)



8. Maria Sakkari (GRE)



9. Daria Kasatkina (RUS)



10. Petra Kvitova (CZE)



11. Veronica Kudermetova (RUS)



12. Belinda Bencic (SUI)



13. Barbora Krejcikova (CZE)



14. Beatriz Haddad (BRA)



15. Liudmila Samsonova (RUS)



16. Karolina Pliskova (CZE)



17. Jelena Ostapenko (LET)



18. Victoria Azarenka (BLR)



19. Qinwen Zheng (CHN)



20. Madison Keys (USA)



21. Magda Linette (POL)



22. Donna Vekic (CRO)



23. Ekaterina Alexandrova (RUS)



24. Anastasia Potapova (RUS)



25. Anhelina Kalinina (UKR)



26. Martina Trevisan (ITA)



27. Irina Begu (ROU)



28. Elise Mertens (BEL)



29. Shuai Zhang (CHN)



30. Sorana Cirstea (ROU)



31. Marie Bouzkova (CZE)



32. Shelby Rogers (USA)



- Premios:

Vencedor: 2,3 millones de euros (2,47 millones de dólares)



Finalista: 1,150 millones de euros (1,23 millones de dólares)



Semifinales: 630.000 euros (676.020 dólares)



Cuartos de final: 400.000 euros (429.220 dólares)



Octavos: 240.000 euros (257.530 dólares)



Tercera ronda: 142.000 euros (152.370 dólares)



Segunda ronda: 97.000 euros (104.090 dólares)



Primera ronda: 69.000 euros (74.040 dólares)