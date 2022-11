Rafa Nadal: "Ya no lucho por ser número uno mundial"

"Ya no lucho para ser número uno mundial, peleo simplemente por seguir siendo competitivo en cada torneo que juego, es algo que digo desde hace mucho tiempo. No voy a luchar más por ser N.1, lo he hecho en el pasado, he logrado ese objetivo varias veces en mi carrera, he sido muy feliz y orgulloso, pero estoy en un momento de mi carrera en el que ya no lucho para eso. Por supuesto, cuando me convertí en N. 1 por la primera vez, lo quería de verdad. Tenía resultados increíbles, ganaba muchos torneos, tenía muchos puntos: creo que lo merecía. Hoy es otra historia: he jugado cerca de diez torneos este año, es difícil ser N.1 en esas condiciones. Pero soy feliz por estar en esta posición: quiere decir que cuando he jugado, he jugado bien".