Rafael Nadal anuncia su baja para la semifinal de Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará el viernes la semifinal de Wimbledon que tenía prevista contra Nick Kyrgios debido a su lesión en la zona abdominal.



Primero hubo incertidumbre. "No lo sé", respondió Nadal cuando le preguntaron en la noche del miércoles si estaría en disposición de enfrentarse a Kyrgios, número 40 del mundo. Fin del sueño para Rafa y para los fanáticos del tenis, inclusive de la propia organización de Wimbledon, que lamentó no tenerlo en la semifinal.



El español, número cuatro del mundo y dos veces ganador en Wimbledon (2008 y 2010), esperó los resultados de las pruebas médicas de este jueves, tras su difícil victoria la víspera contra el estadounidense Taylor Fritz (14º del mundo) 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4).

Los resultados y la conversación con su entorno, terminaron convenciendo a Rafa de abandonar el torneo Grand Slam.



"Tengo un desgarro abdominal. Hemos hablado todo el día sobre la decisión que había que tomar, pero no tiene ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera", explicó el tenista español de 36 años en una conferencia de prensa.

El tenista manacorí cerró mencionando que ya había jugado lesionado en la fase previa. "No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer aguanté. Encontré la manera de acabar el partido y estoy orgullo, pero una vez finalizado he pensado la decisión y ésta es la mejor para mí y para mi futuro"

Nadal ya se había sobre exigido en el pasado: en 2009, en el Abierto de Australia acabó el torneo con una rotura de dos centímetros antes de perder en semifinales contra el argentino Juan Martín del Potro en semifinales.



We're sad to see it end this way, @RafaelNadal



Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF