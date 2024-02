Ruud y Thompson se enfrentarán en la final del torneo ATP de Los Cabos

La final de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre Ruud (12/ATP) y Thompson (40/ATP). En esta rivalidad, el noruego lleva ventaja con dos triunfos por uno del australiano.



Ruud, de 25 años de edad, buscará el sábado el título número 10 en su carrera en singles dentro de la ATP.



Antes ganó una corona en 2020 (Buenos Aires), cinco en 2021 (San Diego, Kitzbuhel, Gstaad, Bastad y Ginebra), tres en 2022 (Gstaad, Ginebra y Buenos Aires) y una en 2023 (Estoril).



Por su lado, Thompson, de 29 años, intentará llevarse de Los Cabos el primer galardón para su vitrina.



-Cayeron los favoritos-



En la primera semifinal, Casper Ruud (12/ATP), cuarto en la siembra, venció al campeón defensor Stefanos Tsitsipas (11/ATP), segundo preclasificado, en dos sets con parciales de 6-4 y 7-6 (7/4) en una hora con 49 minutos.



Ruud desplegó en la pista un tenis agresivo y lució su convicción en un primer set en el que Tsitsipas incurrió en varios errores no forzados.



En la segunda manga, Tsitsipas mejoró en precisión, incluso conectó siete 'aces' -12 en total- y estuvo a punto de emparejar el partido, pero desperdició cinco 'set points'.



Ruud forzó la muerte súbita donde logró dos mini quiebres. "Fue un partido muy parejo, no sé cómo mantuve la compostura, tuve algo de suerte en el segundo set, pero después jugué muy bien el 'tie break' y estoy feliz con la victoria", dijo el noruego.



La segunda semifinal fue un partido maratónico que duró tres horas con 40 minutos.



Jordan Thompson (40/ATP) se llevó la victoria sobre Zverev (6/ATP) en tres mangas con pizarra de 7-5, 4-6 y 7-6 (7/2).



Zverev parecía encaminado a llevarse el primer set con facilidad pues logró el quiebre en el primer juego y llegó a tener ventaja de 2-0. Entonces vino la reacción de Thompson que ganó esa primera manga después de una hora con 16 minutos.



Sin desplegar un dominio claro, Zverev se llevó el segundo set. El tercero tuvo un desenlace dramático.



Cuando la tercera manga estaba 6-5 a favor del australiano, el alemán se sacó de encima cinco 'match points' con la precisión y la potencia de su saque. En la muerte súbita, Thompson selló el pase a la final sin más complicaciones.



"Es un milagro", dijo Thompson tras consumar su victoria sobre Zverev y el pase a la final. "No sé cómo, pero jugué mejor y pude resolver".



El torneo de Los Cabos es de categoría ATP 250, se juega en pistas de superficie dura y reparte 873.000 dólares en premios.